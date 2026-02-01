山羊座・女性の運勢

自分の価値観を積極的に切り替えていく必要を強く感じていそうな時期。実際そのほうがメリットが多いからですが、山羊座を取り巻く現実的な状況もそれをおおいにあと押ししていそう。特に今週は家族関係や日常生活など日々の土台部分に異変が起き、その新しい展開にコミットしていくのにも、その新しい価値観は効果的なようです。「いま自分に必要なのはどういう考え方か」に集中すると物ごとの判断はすんなりいきます。反対に「以前はこうだったから、今後もこう」（例）とこだわっていると、しんどくなるかな。

山羊座・男性の運勢

自分は新しい考え方、価値観を求められている。そう感じる展開がいっそう増え、広がってくる時期。事実、いまの山羊座はやれることを増やし、より新しい形で状況にアプローチすることを求められています。まずは仕事面などから始まっていますが、今週はそれが家族関係や日常生活にも及びそう。いままでの自分自身や経験にこだわらず、「いまこの場で必要なこと」に集中しながら判断するのがいいようです。状況はまだまだ流動的で、簡単にひとつのパターンに収まりはしないようですから。