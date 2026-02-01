水瓶座・女性の運勢

優れた直感力＆行動力に恵まれたキレッキレの水瓶座。非常に勢いがあり集中して何かに取り組める強さをもっていますが、パワフルすぎて周囲からの理解や共感は得にくい状況にいるでしょう。が、それが変わりつつあるのが今週。新たに水瓶座に興味を持ち、やや思いがけない形ではあるものの「わ、わかってくれている」と感じさせてくれる誰かが現れる、もしくは「ここでなら受け入れられる」と思える環境が登場するのかも。きっと相手は相手で（それが人だった場合）、水瓶座の刺激を必要とする背景があるのかもしれません。もし気になる人がいるなら、いろいろ話してみては。先入観を持たないでね。

水瓶座・男性の運勢

現在、頭のキレ、行動力ともにトップクラスのレベルを保つ快進撃中の水瓶座。自分が求めるものに対し突っ走れるときですが、ただその勢いが強すぎて共感＆協力し合える存在にはまだ会えていなかったでしょう。が、その状況に変化が起こりそうなのが今週。水瓶座自身も予想がつかない形で、思いがけない相手（人ではない場合も）が受け止めてくれていると感じることがあるかも。ぱっと見は違っていても、どこか似たものを求めている存在なのかな。話せる機会があるなら、ぜひじっくり話してみて。新たな可能性が広がりそうですよ。