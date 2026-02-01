魚座・女性の運勢

自分のなかの強い直感と、自分を取り巻く状況が次第にリンクし始めるとき。現在、魚座には自分を変えたい、変える必要があるという確信があるようです。で、「ああ、これのために変わる必要があるんだな」と感じる展開があるのが今週かも。金銭面で何か新しい展開があるか、「お金には代えられないもの」を見つけるのでは。どちらの場合も、既存の考え方に黙って従うのではなく、自分ならではの価値観を大事にする。この重要性を実感させるものなのでしょうね。自分を信じて勇敢にいきましょう。流れはあなたに味方しますよ。

魚座・男性の運勢

「自分自身を変えていきたい」という強い信念と、現実面の状況が次第にリンクし、意欲をいっそう加速させるタイミングです。魚座のなかに潜む成長願望はますます強くなり、新しい方向に一歩踏み出したい思いを抱えているでしょう。ただ、ここまでは「具体的に何をして？」というのもあったかな。今週はそこに新たな展開があり、既存の価値観にとらわれないで進むことを促してきそう。自分にとって新たな価値あるものを見つける場合もありそうです。いっけん不安定に思えるかもですが、精神的な冒険は非常に重要です。信じた道をいきましょう。