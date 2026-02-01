¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬ÍèÆü¸ø±é¤Ë´¶ÌÃ¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬Ýî¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¹õ¥ì¥¶¡¼¤Îà¥¬¥¬ÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ç»²ÀïÊó¹ð
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤ÎÍèÆü¸ø±é¡ØThe MAYHEM Ball¡Ù¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬ÍèÆü¸ø±é¤Ë´¶ÌÃ¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬Ýî¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¹õ¥ì¥¶¡¼¤Îà¥¬¥¬ÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ç»²ÀïÊó¹ð
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬Ýî¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï´ÑµÒÀÊ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ë¥»¥Ã¥ÈÉ÷¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¼«¿È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤é¡Èayu°ìºÂ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤¬¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Åê¹ÆÆâ¤Ç¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î¡Ö¼þÇ¯month¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤âÈ¯É½¡£ºÂÀÊÉ½¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Öµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö#ayujapantour2026¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥¬ÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖGAGAºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ëayu¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¥Î¥Ã¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤!!¡×¡Öayu°ìºÂ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û