¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û²¦²ñÄ¹¡¡¥¥ã¥ó¥×½éÆüµÜºêÆþ¤ê¤»¤º¼ãÂë¤ËÇä¤ê¹þ¤ß»ØÎá¡Ö¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬£±Æü¡¢°éÀ®Ãæ¿´¤Î£ÃÁÈ¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ëÊ¡²¬¡¦ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢²¦²ñÄ¹¤¬µå½ÕÅþÍè¤òµÜºê°Ê³°¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡Ö¿Þ¤é¤º¤â¡ÊºòÇ¯Ëö¤ËÊø¤·¤¿¡ËÂÎÄ´¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¡£¤º¤¤¤Ö¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢½éÆü¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÂÎ¤¬¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ãÂë¤¿¤Á¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢ËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Î·±¼¨¤Ç¤Ï¡Ö±óÎ¸¤Ê¤ó¤«É¬Í×¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿²¦²ñÄ¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿Êý¤¬Í¾·×ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£º£¤ÏÀÎ¤È¡Ê¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¡Ë°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤¡×¤È¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡Ä´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£ÓÁÈ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤â¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿²¦²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌøÅÄ¡¢º£µÜ¡¢»³Àî¤Ïº£Ç¯´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖµîÇ¯°Ê¾å¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¼ÂÀÓÁÈ¤Î°ÕÃÏ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡££±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¡ÖÁØ¤Î¸ü¤µ¡×¤ò¸Ø¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÃÞ¸å¡£²¦²ñÄ¹¤ÎËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬à¼è¤ì¹â½½Ê¬á¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£