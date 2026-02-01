≠ME尾木波菜、色白美肌際立つオフショル姿にファン釘付け「最強のデート服スタイル」「透明感ありすぎ」
【モデルプレス＝2026/02/01】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が1月31日、自身のInstagramを更新。オフショルダーにミニスカートを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】指原プロデュースアイドル、美肩大胆披露
尾木は、苺の絵文字とともに、高級スイーツ店「LOUANGE TOKYO」の「Valentine’s ＆ White Day Collection」を訪れた際のショットを複数枚投稿。「チョコレート美味しかった」とコメントし、落ち着いたベージュにチェック柄のフリルがあしらわれた、美しいデコルテが際立つオフショルダートップス姿を披露した。ボトムスには黒のミニスカートとニーハイブーツを合わせ、抜群のスタイルと透明感あふれる雰囲気を見せている。
この投稿には「脚の形が美しい」「最強のデート服スタイル」「圧倒的な可愛さで語彙失う」「チョコレートより甘くて可愛い」「透明感ありすぎて輝いてる」「華やかな空間に負けてない」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
