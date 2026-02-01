桃井かおり（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/01】女優の桃井かおりが2月1日、自身のInstagramを更新。センスが光るワンプレートご飯を公開し、反響を呼んでいる。

◆桃井かおり、思い出の皿で彩るワンプレートご飯公開


桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とコメントし、自身の食卓風景を披露。肉詰めピーマンとエノキのトマトソースをメインに、ライスやサラダがバランスよく盛り付けられている。「引っ越しで出てきたもののどうも学食みたいで使い損ねていたが、TVディナーの時便利」と、思い出深いワンプレート皿を紹介している。

◆桃井かおりの投稿に反響


この投稿には「お洒落なカフェみたい」「どこか懐かしい感じがする」「思い出の皿を使いこなしててさすが」「センスの塊」「美味しそう」「ヘルシーな夕食」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

