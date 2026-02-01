『恋の通訳、できますか?』キム・ソンホ脱税疑惑に所属事務所が反論【全文公開】

俳優キム・ソンホが代表取締役を務め、彼の両親が社内取締役に名を連ねる個人事務所に脱税疑惑が浮上した件について、所属事務所のファンタジオが反論した。

ファンタジオは2月1日、「現在、キム・ソンホはファンタジオと個人名義で専属契約を締結して活動しており、現在の契約関係や活動において法的・税務的な手続きを誠実に遵守している」と発表した。

同日、ファンタジオは「キム・ソンホとファンタジオの契約および活動に関しては、いかなる問題も存在しないことを明確に申し上げる」とし、「報道で言及された過去の個人法人は、演劇製作および演劇関連活動のために設立されたものであり、決して故意の節税や脱税を目的としたものではない」と一線を引いた。

その一方で、「ファンタジオへの移籍に伴い、実際の事業活動は約1年前から行われておらず、現在は関連法規と手続きに従って廃業手続きを進めている」と説明した。

これより前、キム・ソンホはソウル市の龍山（ヨンサン）区の自宅住所で公演企画会社の法人を設立・運営していた。キム・ソンホが代表取締役、父と母がそれぞれ社内取締役に登記されている。

この法人は、公演企画業をはじめ広告媒体販売業、メディアコンテンツ創作業、不動産売買・賃貸業などを事業目的としている。問題は、芸能関連事業を目的としながら「大衆文化芸術企画業」の登録が未登録である点だ。

さらに、キム・ソンホが法人の口座を通じて両親に数百万から数千万ウォン規模の給与を支払い、両親がその金額を再び息子であるキム・ソンホに送金していたという疑惑も提起された。これは会社の経費を水増しして損金処理する方式の法人税脱税目的ではないかと疑われている。

また、両親が法人カードを生活費や娯楽費の決済に使用した形跡も捉えられており、背任や横領に該当する「法人カードの私流用」も問題視されている。

現在、ファンタジオは同じ所属事務所のチャウヌ（ASTRO）にも200億ウォンの脱税疑惑が浮上しており、所属俳優の税金問題が相次ぐ形となった。しかし、ファンタジオはキム・ソンホの1人事務所を巡る脱税や横領の疑いを否定し、廃業による事態の収拾を図る姿勢を見せている。

以下、ファンタジオ公式立場全文

こんにちは。俳優キム・ソンホの所属事務所ファンタジオです。

本日、報道を通じて提起されたキム・ソンホの個人法人運営に関する内容について、公式立場を明かします。

現在、キム・ソンホはファンタジオと個人名義で専属契約を締結して活動中であり、現在の契約関係や活動に関連して法的・税務的な手続きを誠実に遵守しています。

キム・ソンホと所属事務所ファンタジオの契約および活動に関しては、いかなる問題も存在しないことを明確に申し上げます。

報道で言及された過去の個人法人は、演劇製作および演劇関連活動のために設立されたものであり、決して故意の節税や脱税を目的として設立された法人ではありません。ただ、ファンタジオに移籍したことで、実際の事業活動は約1年前から行われておらず、現在は関連法律と手続きに従って廃業手続きを進行中です。

当社はこれからもすべての活動において関連法と手続きを遵守し、俳優の活動が不必要な誤解なく続けられるよう最善を尽くします。

ありがとうございます。