オリックス・吉田輝星投手（２５）の弟で、東都大学リーグの亜大に今春入学する金足農・吉田大輝投手が１日、東京・西多摩郡の野球部寮に入った。高校２、３年の夏に甲子園に出場した最速１４７キロ右腕は「素晴らしい実力を持った先輩方がたくさんいる。その中で一緒に自分も成長できることが一番の楽しみです」と目を輝かせた。

秋田の実家からは、「好き」というプーさんのぬいぐるみと、２年前に兄が書いてくれたサイン色紙を持ち込んだ。「部屋の机に置いていたものです。兄が大好きなので、つらい時はサインや動画を見て元気をもらっていました」と明かした。

昨秋ドラフトで斉藤汰直（広島２位）、山城京平（巨人３位）をプロに送り出すなど、投手の育成に定評のある正村公弘監督（６２）からは「兄を超えよう」とハッパをかけられ、現在はテイクバックをコンパクトにするなどフォームの改良に取り組んでいる。

「正村さんの言葉は励みになるし、やる気につながっています。まずは４年後にプロへ。行くからには１位でという気持ちはあります」。２０１８年のドラフト１位で日本ハムに入団した兄の背中を追い、大学というステージで新たな戦いをスタートさせた。