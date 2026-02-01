◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

エチオピアのゲタチョウ・マスレシャ（２５）が２時間６分４９秒で優勝。吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大のエース黒田朝日は５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。レース前日の３１日に行われた会見では「箱根駅伝にピークをもってきたので、ダメージが残りました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と話していたが、レースが始まってみれば、無限の能力を改めて証明。「箱根駅伝を１０割とすれば５〜６割の調子でしたが、レースが始まれば全集中でした」と充実の表情を見せた。

別大マラソンを中継したＴＢＳ系で解説を務めた日本マラソン界のレジェンド瀬古利彦さん（６９）は、レース後、黒田朝日の元に駆けつけて祝福。「君は早稲田の天敵だけど、見事だ！ 今日のレースも立派だった」と満面の笑みで絶賛した。

今年の箱根駅伝で早大は４区終了時点で首位の中大と１分１２秒差の２位。３年連続で５区を担った「山の名探偵」工藤慎作（３年）が中間点の手前で中大の柴田大地（３年）を抜き、トップに立った。往路優勝が見えたが、工藤から２分１２秒遅れてスタートした黒田朝日が箱根山中で歴史的な激走。早大は残り約１・５キロで逆転を許し、往路２位と惜敗した。早大ＯＢの瀬古さんは「早稲田が抜かれて困ったけど、黒田君はすごい」と苦笑いしながら「シン・山の神」をたたえた。その後、瀬古さんは一瞬、真面目な表情になり「故障が少なくて、いつも力を発揮できることがマラソン選手として最高です」と称賛を続けた。

１９７０〜８０年代に大活躍し、マラソン１５戦１０勝を誇る瀬古さんを青学大の原晋監督（５８）もリスペクトしている。「きょうは多くのファンが沿道で応援してゴールの陸上競技場にも集まってくれました。こんなにファンが多いのは、瀬古さんの現役の時以来ではないでしょうか。瀬古さんが起こしたマラソンブームはすごかった」と話す。原監督の言葉を聞いた瀬古さんは「オレの時も多くのファンが集まってくれたけど、おじさんと少年が多かった。きょうは若い女性が多いぞ。青学大、さすがだよ」と再び“瀬古節”で、青学大と黒田朝日をたたえた。

瀬古さんは「黒田君、２ショットを撮ろう！」と呼びかけると、日本マラソン界のレジェンドの６９歳と、今後、伝説を書き替え続けていくことが期待される２１歳の笑顔の２ショットが実現した。