



元バレーボール日本代表でロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した迫田さおりさんが、小豆島の子ども達を指導しました。

（ 子ども達 ）

「バレーボールはボールを落としたら負けだよ～」

小豆島でバレーボールに打ち込む小中学生を対象にした教室が2月1日開かれました。

講師を務めたのは元バレーボール日本代表でオリンピックメダリストの迫田さおりさん。

迫田さんは動きの基礎や体の使い方などをゲームも交えながら子ども達に楽しく教えました。

（ 元バレーボール日本代表 迫田さおりさん ）

「先に…これはなしだよ ボールを最後までおでこまで待って、出すいいかな？」

「よしよしよし！」

練習後、子どもたちは迫田さんから色紙をもらい、トップレベルの選手から指導してもらえた嬉しさをかみしめていました。

（ 元バレーボール日本代表 迫田さおりさん ）

「能力が高いと言いますか、言ったことをすぐにできる子が多いなというふうに感じました すごく笑顔が多かったので、楽しくバレーボールをしているんだなというふうにも感じて嬉しく思いました」