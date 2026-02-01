「八卦」はなんて読む？「は」から始まる岩手県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「八卦」はなんて読む？
「八卦」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、岩手県の地名で、ひらがな3文字です。
いったい、「八卦」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「はつけ」でした。
岩手県岩手郡雫石町に位置する八卦地区。
東北地方には同じ漢字の地名が複数あり、場所によっては「はけ」や「はっけ」とも呼ばれるのだそう。
そんな八卦が位置する雫石町は、個性豊かな温泉や四季の移ろいを楽しめる自然が魅力の町。
「雫石牛」というブランド牛も有名ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名事典オンライン』
・『しずくいし観光協会』
