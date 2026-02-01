「八卦」はなんて読む？「は」から始まる岩手県の地名です！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「八卦」はなんて読む？

「八卦」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、岩手県の地名で、ひらがな3文字です。

いったい、「八卦」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はつけ」でした。

岩手県岩手郡雫石町に位置する八卦地区。

東北地方には同じ漢字の地名が複数あり、場所によっては「はけ」や「はっけ」とも呼ばれるのだそう。

そんな八卦が位置する雫石町は、個性豊かな温泉や四季の移ろいを楽しめる自然が魅力の町。

「雫石牛」というブランド牛も有名ですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名事典オンライン』
・『しずくいし観光協会』

ライター Ray WEB編集部