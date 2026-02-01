横浜ＦＭは１日、横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。

１月１０日に始動し、１９〜２９日まで宮崎キャンプを実施。２日間のオフを挟んで、この日から再始動となった。８シーズン連続で主将に就任したＭＦ喜田や副主将のＭＦクルークス、ＤＦ角田ら主力も軽快な動きを披露し、Ｊリーグ史上最速となる開幕戦に向けて残り期間で最後の仕上げを行っていく。

昨季はクラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、２度の監督交代を経験し、残り２試合でようやくＪ１残留を決める苦しいシーズンを過ごし、順位はクラブワーストの１５位。Ｊリーグ発足から一度も降格経験のない名門のクラブ史に、苦い記憶として刻まれたシーズンとなった。

ただ、過去１２位以下に終わったシーズンの翌年は、２００１年「１３位」→２００２年「２位」、２０１８年「１２位」→２０１９年「優勝」と、苦しみ、悔しさを力に変えて浮上してきた過去がある。特別大会で優勝すればＡＣＬＥの出場権も獲得できる。チーム一丸で巻き返しを図る。