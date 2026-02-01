北海道は札幌で買えない…!?「緊急避妊薬を薬局で買える」実現後も山積みの「問題点」

2026年2月2日、緊急避妊薬、通称アフターピルの薬局販売がついに始まる。緊急避妊薬は、服用によって妊娠を防ぐことができる薬で、世界の多くの国で利用され、安全性も証明されている。しかし、より高い避妊効果を望むなら、なるべく早く、遅くとも72時間以内の服用が推奨されている。その時間的制限から、世界では90ヵカ国以上で、処方箋の必要なく薬局で入手が可能だ。さらに、価格も国民保険などでカバーされたり、特に若年層には無料で提供されたりする国もある。

しかし、日本ではこれまで医師の処方が必要で、価格も承認が始まった当初は2万以上することもあった。その後価格は低くはなったものの1万円前後が相場だった。これは他国に比べるととんでもなく高い。

本来は誰もが必要なときに入手できることが大事な薬であるにもかかわらず、日本では緊急避妊薬の薬局購入はなかなか進まなかった。東京大学特任研究員の福田和子さんら「＃緊急避妊薬を薬局で」プロジェクトのメンバーは、2018年からこの問題に取り組み多くの発信を続けてきた。活動を始めて約8年。やっと薬局販売が可能となる。福田さんがこの問題に取り組もうと思った経緯、これまでの奮闘は前編でお伝えした。

後編では、薬局購入が可能になっても残る課題について、引き続き福田さんが寄稿する。

親の同意、年齢制限なしで購入可能に

前編では薬局販売承認に至る10年弱の道のりを振り返ったが、後編では残された課題をみていこうと思う。

「すべての女性と女児に、緊急避妊薬を含む手頃な価格の現代的避妊法への十分なアクセスを提供すること。これには、16歳と17歳の女児が避妊法を利用するために親の同意を得るという要件を撤廃することも含まれる」

これは、2024年、女性差別撤廃委員会(CEDAW)が日本に発出した勧告のひとつだ。

2024年といえば、日本では緊急避妊薬の処方箋の必要のない薬局販売が試験的に実施されていた。しかし、そこで最初に対象となったのは全体のたった約0.2%の薬局で、15歳以下は対象外、16歳、17歳は親の同伴・同意が必要となっていった。さらに、国の調査であるということで、日本語の理解も求められた。

そういった厳しい要件に対して出されたのが、先ほどの勧告だった。

今回の承認に際して、長らく懸念されていた年齢制限、親の同意は不要となった。これらが要件としてついてしまっては、産婦人科にアクセスのしにくい人たちこそ省かれてしまい、せっかくの薬局販売の意味が薄れてしまう。だから、この２点が実現したのは大変喜ばしいことだ。

条件となった「面前服用」、その問題点

一方で、薬剤師の前での服用、いわゆる「面前服用」は条件として残った。緊急避妊薬の悪用・乱用を防ぐ目的だ。

しかし、2023年から2年間の国による試験運用でわかった数少ない事実のひとつは、「面前服用」の義務化はアクセスを阻む、ということ。期間中、11人が緊急避妊薬の面前服用を拒否し、販売不可とされた。もちろん、早く飲んだほうがいい薬ではあるから、本人が望めば薬局で服用できるのはいいと思う。実際に、「それで安心した」という人もいる。

一方で、避妊の失敗や性暴力により動揺し、とても人の目の前で飲めないという精神状態の人もいる。そういう脆弱な状況にある人のアクセスが、科学的根拠もない「面前服用」の一律の規定により疎外されてしまって本当に良いのだろうか。ちなみにWHO（世界保健機関）のガイドラインでは、緊急避妊薬をあらかじめ手元に置いておくのが一番迅速に服用できるとして、事前購入や多めの購入を奨めている。なお、緊急避妊薬は薬剤師の対面での情報提供が義務付けられる「要指導医薬品」の分類となり、インターネット販売は不可で、レジの後ろなど利用者が直接手に取れない場所に置かれる。

そもそも、「緊急避妊薬の悪用・乱用」とは何だろう？ 「悪用・乱用」……。緊急避妊薬の薬局販売の活動をする中で、何度も投げかけられた言葉だ。よく言われていたことに、「転売」のリスクがある。しかし、転売は、日本のアクセスの困難さがもともとの原因だ。その問題があることで、海外からの個人輸入での転売が成り立ってしまったといえる。今回、メーカー小売希望価格は1錠税込で7480円。海外では1錠数百円〜数千円、保険適用で安価や無料になることを鑑みると、その違いはまだ大きい。今後価格面でも対策がなされ、必要な人が確実にアクセスできるようになれば、「転売」という問題は発生しにくくなるはずだ。

また、「緊急避妊薬があるからいいや」という「安易」な使用、それにより女性側、妊娠する側に高まる性的なリスクも懸念されてきた。しかし、そのようにして避妊や性感染症の予防を怠る男性は、緊急避妊薬のアクセスの如何に問わず、すでに存在し、そういったことをしている。まず大切なのは、どんな状況であっても、妊娠の不安を抱えた本人が一刻も早く確実に緊急避妊にたどり着けることだ。その上で、性暴力にもなりかねないこういった行動を変えるために必要なのは、性の学びやコミュニケーションスキルである。間違っても、緊急避妊薬のアクセスを制限することではないはずだ。

大きすぎる地域格差、埼玉は3店のみ!?

私たちが緊急避妊薬の薬局販売を求めた大きな理由のひとつに、地方でのアクセスしにくさがある。産婦人科不足が深刻な地域もあり、そもそも近隣に産婦人科がないこともある。車でないと病院までいけない場合、時間がかかることはもちろん、特に10代などにとっては保護者に伝える必要も出てきたりして、アクセスは格段に難しくなる。

だからこそ、日本全国に6万店もある薬局に置かれれば、それはどんなに安心感につながるだろう、という非常にシンプルな理由だった。

現在国は、研修受講をはじめとする条件をクリアして緊急避妊薬を処方箋なしに薬局販売を開始できる薬局の一覧を公開している。これは随時更新される予定だ。1月31日の発表時点で、その数は7000店を超える。しかし都道府県別にみると、状況は場所によってかなり異なる。というのも、提供には近隣の産婦人科医との連携が必要で、スムーズに全面展開に近づいているところもあれば、店数が極めて少ない県が複数ある。

まず2月1日現在、埼玉3店、熊本3店、北海道8店、大分6店、山口8店、愛媛9店、は１桁台。埼玉県は飯能市に2店、入間市に1店のみで、浦和や大宮など他の地域には現時点ではない。北海道に至っては旭川に6店、函館に２店あるのみで、県庁所在地の札幌には現状ない。３桁を超える地域もあることを踏まえれば、その差は歴然だ。これでは医療の公平性は保たれないし、まずは取り扱われなければ承認の意味がない。今後も、取り扱い店舗は増え、更新も進むと思われるが、いずれにしても、全国、どこにいても手に入れられるよう、早急な整備が求められる。

取り扱い薬局は、厚生労働省のサイト内の「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」で随時ここで更新される。

長すぎた承認プロセス

もう１点、特筆したいことがある。

それが、勃起不全治療薬「タダラフィル」の処方箋なしでの薬局販売のスピード承認だ。2024年末に突如検討が初の「時短スキーム」で検討され始めたタダラフィル。緊急避妊薬薬局販売の方針が決まって1ヵ月も経たない2025年9月18日、『タダラフィル』も同様に薬局で売られることが決まった。

事前のパブリックコメントでは、「性暴力などにも使われるのでは」など懸念の声も多かった。しかし、緊急避妊薬の検討で言われ続けた「悪用・乱用」の懸念も、薬の流通の厳重な「管理」も、そのための対策も、なにひとつ語られず、海外調査や試験運用を経ることもなく、すんなりと審議を通過した。緊急避妊薬の10年弱の苦闘と比較すると、信じられないほどの差がある。

日本は経口避妊薬・低用量ピルの承認も国連加盟国で最後の1999年だった。世界ではすでに1970年代から使用が開始されていたため約30年遅れての承認である。一方、1998年に売られ始めたばかりの勃起不全治療薬『バイアグラ』は、1999年、僅か半年の検討で承認された。

まさに歴史は繰り返す。というより、国会にしろ検討委員会にしろ、それが繰り返されるほど、当事者不在、属性の偏りが変わっていない、ということだろう。

すべての人のSRHRが守られる社会へ

「SRHR＝性と生殖に関する健康と権利」は、性、生殖に関するあらゆる事柄について、自分で決められること、自分のこころ、からだを大切に、自分らしい人生を歩めることを保障する権利だ。その実現には、あらゆる情報やヘルスサービスが必要となる。

そのひとつが、妊娠の不安を抱えたすべてのひとが、安心して確実に、緊急避妊薬にアクセスできること。処方箋なしでの薬局販売は、そのための一歩である。しかし、SRHRの保障のためには、あらゆる取り組みが必要だ。

例えば国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本に対し、SRHRに関連して以下のような内容の勧告を出した。

・包括的性教育の学校教育への導入

・緊急避妊薬を含む、支払い可能な価格の現代的避妊法へのアクセスの確保

・中絶の合法化、非犯罪化、配偶者同意要件の撤廃などによる、中絶・中絶薬へのアクセスの確保

・「性同一性障害特例法」の手術要件の撤廃と、過去に手術の選択を強いられた当事者への被害回復措置

・同性婚の実現

・選択的夫婦別姓の実現

課題は、山積みだ。

勃起不全治療薬の件からもわかる通り、私はこの8年ほど、政治を含む意思決定層の偏りを痛感してきた。現状の政治では、私たちの声は届かない。SRHRが保障される社会を実現する道のりは、あまりに長い。

しかし、それを大きく変えられるチャンスがある。それが、「選挙」だ。

奇しくも衆議院選挙を間近に控えた執筆となったが、自分はどういう社会に生きたいのか、じっくり公約を見て、考えてみてほしい。日本社会でSRHRが大きく侵害されている人のなかには、投票権がない人もいる。どうか、自分のこと、そして一歩踏み出してあなたの隣で同じ日本社会にいる人のことを思いながら、投票権のある人は、大切な一票を投じてほしい。

緊急避妊薬の薬局販売を実現したのは、まぎれもなく、ひとりひとりの声だ。この活動を始めたころ、「日本では無理」と言われるばかりであったことを思えば、隔世の感がある。

せっかくできたかさぶたを引っ掻くような思いで声をあげてくださった方、心にまだ生傷を抱えながらも思いを共にしてくださった方、どうかまずは、自分を褒めてあげてほしい。きっとこの変化は、妊娠不安に押しつぶされそうな思いをする女の子、女性を減らしてくれるはずだ。思いをともにしてくださった、声を挙げてくださったすべてのひとに、心から感謝したい。同時に、このことが、不安で眠れなかった昔の自分を励ます一助になればと思う。そして、この10年近い歩みを通じて、自分の声には力がある、今抱える困難もきっとまた、変えていける、そんな希望になれていれば、なによりだ。

