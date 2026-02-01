【ヨコハマ映画祭】広瀬すず、二階堂ふみに圧倒される「いい意味で“凍る”ような空気に」
俳優・広瀬すずが、『第47回ヨコハマ映画祭』主演女優賞に輝き、1日に神奈川・関内ホールで行われた表彰式に出席した。
【写真多数】『第47回ヨコハマ映画祭』ゴージャス！立体的なドレスで登場した広瀬すず
広瀬は「このような賞をいただけてとても光栄に思います」と喜び、2025年は「自分にとってすごく大切な作品にたくさん出会えたなという年でした」と振り返る。
自身の受賞作品である『遠い山なみの光』で共演した二階堂ふみについて「吸引力がすごくて、すごくて…。お芝居以外ではおだやかな時間を一緒に過ごさせていただいたんですけど、カメラの前だと空気が変わって。いい意味で“凍る”ような、びしっとした空気になっていて。とても刺激を受ける先輩とご一緒させていただいたことは、自分にとって大きな時間だったなと思います」と、リスペクトを語った。
広瀬は10年前に同映画祭で最優秀新人賞を受賞。「それから10年どんなものを吸収されたのか」と聞かれると、「10年前は、初めて映画の世界に入ったとき。映画の中で生きている感覚がなくて。やっと最近、楽しいな、面白いなという、好奇心みたいなものを感じるようになった。もっと映画を知りたいなと思うようになって、毎日現場に行くのが楽しみです」と俳優として心境の変化を明かした。
■『第47回ヨコハマ映画祭』各賞
作品賞：『国宝』
監督賞：李相日『国宝』
新人監督賞：団塚唯我『見はらし世代』
脚本賞：奥寺佐渡子『国宝』
撮影賞：月永雄太『旅と日々』『夏の砂の上』『海辺へ行く道』
主演女優賞：広瀬すず『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』、横浜流星『正体』
助演女優賞：河合優実『旅と日々』『敵』『悪い夏』『ルノワール』
伊東蒼：『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
助演男優賞：田中泯『国宝』
最優秀新人賞：黒崎煌代『見はらし世代』『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』、高田万作『旅と日々』『もういちどみつめる』、林裕太『愚か者の身分』『君の顔では泣けない』
審査員特別賞：四代目 中村鴈治郎『国宝』
特別大賞：種田陽平『国宝』
