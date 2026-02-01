「楽天春季キャンプ」（１日、金武）

ドラフト２位の伊藤樹投手（２２）＝早大＝がブルペン入り。４０球、全７球種を投げ込んだ。

捕手を立たせての初球が上に抜ける大暴投となった。「なんか思ったより浮いてました。見られてました？危なかったです」と苦笑い。それ以降は持ち前の制球力を披露し、「ちょっと緊張感ありながらでしたけど、よかったと思います」と振り返った。

思わぬ問題も発生した。この日は古謝と並んでの投球練習となったが、ともに名前は「樹（たつき）」。古謝に対して「たつき」と声がかかった際に反応してしまい、「結構ビクッとなりました」と明かす。「“たつき”と呼ばれることに慣れようかなと思います」と話した。

さらに伊藤姓も大晟、光、裕季也と計４選手が在籍。伊藤樹以外の３人は２軍キャンプスタートだが、「ここから伊藤さんも増えてくると思うんで、さらに八方塞がりになると思います。何かしらで呼ばれる日が来ることを願って。（あだ名は）関係ないところから持ってこようかなと思います」と問題解決へニックネームを考案することになった。