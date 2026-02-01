【ママのベストバイ！】シュシュシュ！やめられない便利アイテム！【第5話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、何気なく買ったアイテムに夢中になったママのベストバイ・アイテム。
ママの心の声「あぁぁあぁああ、あああぁぁぁぁぁ」
おかしげな心の声がダダ漏れしているキッチンの一角。そこには野菜をスライスするママの姿が……。今回のベストバイ・アイテムは何気なく買った“スライサー”。
使ってみたところ、これがとにかく楽しくて仕方がない。このスライサーを購入したおかげで、野菜をスライスするハードルが格段に下がって、にんじんしりしりやキュウリのナムルを作る頻度がアップしたのだそう。おかげで息子さんのお弁当の隙間埋めも楽勝に。
ママ「一生一緒にいよ？（はあと）」
思わずプロポーズしたくなるほどのベストバイ・アイテム。愛する2人（？）を誰も引き離すことはできないのです。お幸せに！（笑）
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
