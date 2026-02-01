¡ÖÁÀ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×MGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï2»þ´Ö7Ê¬3ÉÃ¤Î3°Ì¤Ç¡¢Íè½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡33¥¥í¤¹¤®¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï37¥¥í¤¹¤®¤«¤é¹õÅÄ¤ÈµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎÀÄ³ØÂç¤ÎOB¡¢¸½Ìò¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï40¥¥í¤¹¤®¤Îµë¿å¤Ç»Å³Ý¤±¤¿µÈÅÄ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹õÅÄ¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³±ØÅÁ¤«¤é¤ÎÏ¢Àï¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Ãæ¤Ç2»þ´Ö7Ê¬Âæ¤Î¹¥µÏ¿¤ÈMGC½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþÍ½Äê¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÀ¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£