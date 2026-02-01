¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×à52ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë½÷»ÒÂçÀ¸áÀ©ÉþÅÐ¹»»Ñ¤ÎÏ»¼ÖÆà¡¹¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¡Ä¡×¡Ö¥É¥¥Ã¡×20Ç¯Á°¤Ë¥Ê¡¼¥¹Ìò¤Ç¿Íµ¤
¡Ö¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡20Ç¯Á°¤ÎÃë¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Âç³ØÀ¸¤Ë¡£³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ÇÄÌ¤¦Âç³Ø¤ØÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï³ØÆâ¤Î³Ø½¤À®²ÌÈ¯É½²ñ¡£À©Éþ¤Ç¤ÎÅÐ¹»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏ»¼ÖÆà¡¹(¤í¤¯¤·¤ã¡¦¤Ê¤Ê¡¢52)¡£
¡¡Çò¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢È©¿§¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸³è¤òËþµÊ¤¹¤ë¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤¤¡Á♡¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö³ØÀ¸Éþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¤ªÃë¤ÎÂÓ¥É¥é¥ÞŽ¥°¦¤Î·à¾ì¡ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×(TBSŽ¤2006Ç¯)¤Ç´Ç¸î»ÕÌò¤òÌ³¤á¤¿Ï»¼Ö¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¤¦¤Þ¡ª¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë02Ç¯¤ÎÊü±Ç³«»ÏÅö½é¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¡¢14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£