¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡×µë¿åÃÏÅÀ¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¡àÀÄ³ØÂÐ·èáÀ©¤·¤¿µÈÅÄÍ´Ìé¤¬ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¡×¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬50ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç2»þ´Ö6Ê¬59ÉÃ¤Î2°Ì¡£¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡33¥¥í¤¹¤®¤Ë¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï37¥¥í¤¹¤®¤«¤éµÈÅÄ¤È¹õÅÄ¤Ë¤è¤ëÀÄ³ØÂç¤ÎOB¡¢¸½Ìò¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï40¥¥í¤¹¤®¤Îµë¿å¤Ç¡ÖÄ«Æü¤¬¡Êµë¿å¤ò¡Ë¼è¤ë¤¿¤á¤Ë´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£µÈÅÄ¤¬ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏÀÄ³ØÂç¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õÅÄ¤È¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÄ«Æü¤Ï¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÁö¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ìÊý¡¢½Õ¤«¤éGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡ÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤È¥Á¡¼¥à¤Î±ØÅÁ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¸åÍê¤â¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î·Ð¸³¤òÄ«Æü¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÏÂ´¶È¸å¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþÍ½Äê¤Ç¡¢µÈÅÄ¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢´°Á´¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ïº£Âç²ñ¤Î¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤ÇºÇÂ®¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È2»þ´Ö5Ê¬16ÉÃ¤ò¸Ø¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£Á°²óÊÌÂç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ¤Ï2»þ´Ö8Ê¬30ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î3°Ì¡£Åö»þÀÄ³ØÂç¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¶¥µ»°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¹¥Áö¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇºÆ¤Ó²÷Áö¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¹õÅÄ¤Ï1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÀèÇÚ¤ÎµÈÅÄ¤äºòÇ¯ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¤â¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥¹¤ÇÀÄ³ØÂç¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£ÆüËÜ¿Í6°Ì¡ÊÁ´ÂÎ7°Ì¡Ë¤ÎÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡ÊÃæÂç¡Ë¤Þ¤Ç¤¬MGC¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£