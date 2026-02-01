【今週の運勢】2月2日（月）〜2月8日（日）の運勢第1位は双子座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 2月2日（月）〜2月8日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★双子座

運勢第1位！ 世界観が「短縮される」週です。回り道の学びより「核心へ突っ込む」星模様。情報収集を広げるほど迷うので、テーマをひとつに絞り、深く潜るほうが当たりです。思想は、旅と同じ。闇雲に歩き続けるより、直感を信じて抜けた先の光を信じて進むとき、景色が変わります。

第2位★天秤座

運勢第2位！ 「自分らしさを形にする」流れに入ります。あなたの個性を輝かせるためにどのようなアプローチをするべきか考えてみて。完璧を目指さず、プロセスを楽しむことで、予想外の才能や魅力が開花していきそうです。たまたま発生した偶然も楽しんでしまってOK！

第3位★水瓶座

運勢第3位！ 「新しい自分として再出発」がキーワード。過去の肩書きや役割にとらわれず、今の自分がどうありたいかを自由に選び直せるタイミング。完成形を待たずに動き出すことで、意外な可能性が開けます。周囲の期待や流行より、「今の自分は何を選びたいか」を基準にして。

第4位★射手座

今週の射手座は「広げる」より「狭める」です。勢い任せに進むより、一度立ち止まり、これまでの経験や考えを整理することで、次の一手が見えてきます。言いっぱなし、やりっぱなしをやめることで、周囲からの信頼度も静かに上昇。落ち着いた判断が、結果的に自由度を高める週です。

第5位★牡牛座

社会の中での「呼ばれ方」を更新する週。派手な結果より「肩書と役割」を定義し直すことが運を開きます。まず言語化することで、周りがあなたの扱い方を勝手に決めていくような星模様。社会構造の中で、あなたの存在が誰の何を救うのか。どんな役割なのかをハッキリさせてみて。

第6位★乙女座

「習慣が人生を作る」がキーワード。大きな変化を起こそうとするより、日々のルーティンを丁寧に整えることで、確実な成果が積み上がる週。健康管理や作業環境の改善が、集中力と判断力を高め、生活全体の質を向上させます。特に歯磨きは丁寧に行なってみて。

第7位★蟹座

今週は「闇を通って、光に出る」流れ。トンネルは、終わりがわからないからこそ怖い。でも、入らなければ向こう側には行けない。深い領域をしっかりと受け入れることができると◎。お金、契約、秘密、トラウマなど、曖昧にしてきた領域を、そっと見える形に変えるほど、心が軽くなります。

第8位★獅子座

「1人ではできないことを積極的に」がテーマ。自分1人では見えなかった側面が、誰かとの関わりの中で浮き彫りになる週。パートナーや対等な関係の相手との対話を通じて、自分の新しい可能性や課題に気付くことができそう。コミュニケーションが増える時期なので、疲れたときは1人時間を多めにとってみて。

第9位★蠍座

「安心できる居場所を整える」がテーマ。外の世界で活躍する前に、心の拠り所をしっかりと固めるタイミング。家族との関係や、住環境を見直すことで、内面の安定感が増していきます。自分のルーツや過去を振り返り、そこから学ぶことで、今後の方向性が明確になる週です。

第10位★山羊座

「結果を出す」フェーズへ。これまで積み重ねてきた努力が、現実的な形としてあられやすい時期です。遠慮や控えめさより「これは私の強み」と堂々と言える姿勢が運を動かします。実利を意識した行動が吉！ 目の前に現れたチャンスはものにしていきましょう。

第11位★魚座

「静けさの中で再生する」週。積極的に動くより、内面を整え、エネルギーを蓄える時期。無理に答えを出さず、自然に起こることを受け入れる姿勢が、かえって心の余裕を生みます。見えない世界で進んでいる変化が、やがて現実を動かしていく星回りです。

第12位★牡羊座

今週の牡羊座は「最短距離で仲間の中心へ入っていく」流れです。景色を味わうためではなく、目的地のためにトンネルへ入るイメージ。遠回りな付き合いをやめて「同じ未来を見ている人」の輪に、はっきり乗り換えていきましょう。誰と同じトンネルを走るかを見極めてみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】