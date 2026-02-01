ミラノ・コルツィナ冬季五輪を控えた2025-26年シーズンの開幕と同時に、ひとりの日本人女子ジャンパーが彗星のように登場し、世界のジャンプ界を騒然とさせた。

丸山希（のぞみ）、27歳。

W杯開幕戦に優勝。さらに開幕から3戦連続優勝を飾り、丸山はミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補と目される存在になった。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

【写真】女子ジャンプ界のニュー・ヒロイン誕生か…「丸山希選手」が魅せるゴーグル越しのスマイル

変化の兆しが見えたのは、小学校6年のころ

少し前まで女子ジャンプといえば高梨沙羅の独壇場。2014年のソチ五輪から3大会の冬季五輪を日本のファンは高梨への期待とともに見つめた。二番手として名が挙がるのは伊藤有希（31）で、高梨の2歳下の丸山が知られる機会はほとんどなかった。

丸山希選手（北野建設スキー部の公式サイトより）

小中学生のころ、丸山は地元の〈野沢温泉スキークラブ〉でジャンプに打ち込んだ。指導したのは、いまも同クラブでコーチを務める笹岡洋介だ。笹岡が振り返る。

「希と初めて会ったのは、彼女が保育園のころですね。希の姉と兄が先にジャンプをやっていて、お父さんが連れて来てたんです。まだスキーは履かずに、雪遊びをしていました。正式にクラブに入ってジャンプを始めたのは小学校4年の時だと思います。最初はとくに、才能があるとか、将来が楽しみだと感じた記憶はありません」

変化の兆しが見えたのは、小学校6年のころだと言う。

「希は元々すごく気が強くて、負けず嫌いなんですね。小学生たちは男女一緒に練習するんですが、『男子に負けたくない』という感じで、希のジャンプが目立つようになりました。男子より上手だなと。女の子は力がない分、うまく方向を出さないと飛べません。希は踏み切りで前方向に行く技術が優れていました。上体を起こさずに立ち上がるのは難しいのですが、希はうまかった、方向がよかった。まだ粗削りでしたけど」

小学生はスモールヒルと呼ばれるジャンプ台を使う。K点は25メートル。中学生になるとミディアムヒルの台になる。K点は55メートル。かなり大きくなるが、丸山は怯まなかった。

「長野県の大会で、男子にまじって4位になったことがありました。でも喜ぶんじゃなくて、悔しがって泣いている姿を覚えています」

ケガがなければ

中学を卒業後、丸山は地元の伝統校・飯山高校に進学した。

丸山が高校生になったころ、2歳上の高梨沙羅はすでに日本中の期待を担うスター選手となっていた。高梨は丸山にとってどのような存在だったのだろう。笹岡が振り返る。

「ライバルだとか、そういう感じは一切なかったでしょう。雲の上の存在。憧れではあっても、いつか抜いてやろうとか、そんなことを思える相手じゃなかった」

それほど遠い存在だったが、高校で力を伸ばし、明治大学に進学してさらに経験を積んだ丸山と高梨の距離は次第に縮まっていった。

「大学生になって、すごく上手くなったなあと感じました。野沢でインカレがあったのですが、中学時代よりさらに飛び出しが良くなった。ロスなくスムーズに立ち上がる技術が確かなものになったと感じました」

大学4年の2020-21年シーズンには国内大会で2度優勝、世界選手権にも出場し、個人ではノーマルヒル20位、ラージヒル18位にとどまったが、高梨、伊藤、勢藤優花（28）とともに団体ノーマルヒルで4位に入賞した。

卒業後は北野建設に所属。いよいよ海外での飛躍が期待された2021年の開幕早々、思いがけないアクシデントが待っていた。札幌・大倉山ジャンプ競技場で開かれた全日本選手権女子ラージヒルで転倒。左膝前十字じん帯損傷、外側半月板損傷、大腿骨腓骨骨挫傷の重傷を負った。これで、翌22年2月の北京冬季五輪への道は断たれてしまった。笹岡が振り返る。

「飛び過ぎたんですね。テレマーク姿勢を取った時に、バランスを崩してしまった」

ケガがなければ、4年前に日本のスポーツファンは丸山希の名前を知ることになっていたかもしれない。だが、このケガによって、大きな開花は先に延ばされてしまった。

大きな覚醒が

ここからは、いま丸山の指導をしている北野建設スキー部の横川朝治監督の話を紹介しよう。横川は、2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪のスキー日本代表コーチを務め、その明晰な技術解析と指導力でメダル獲得を演出した指導者だ。前回の北京冬季五輪では女子スキー日本代表のヘッドコーチを務めた。

ケガから復帰した丸山が見据えてきたのは、最初から3年後のミラノ五輪だったのか？

「一般のみなさんはオリンピックばかり注目されますが、私たちは毎年W杯を転戦しています。2年に一度の世界選手権もあります。だから大きな目標という意味では、まずは2023年の世界選手権でした」

スロベニアのプラニツァ大会。丸山は個人ノーマルヒル8位、個人ラージヒル4位。惜しくも表彰台は逃したが、「ラージヒルでは日本人1位でしたから、確かな手ごたえがありました」。そして、大きな覚醒が2025年夏にあったと教えてくれた。

「一番の進化は去年の夏。一気に変わりました。足裏の意識が変わった。いろいろな方法でトレーニングを重ねて来て、『ここだな』と本人が見つけたのが去年の夏でした」

足裏の意識とは、横川がずっと指導の核心にしている手がかりだ。スキーに乗る足裏の意識・重心をどこに置くか。「重心が爪先でもなく、かかとでもなく、真ん中に来るとスキーが速く滑る。グッと加速するのを選手は身体で感じます」

その真ん中をつかむために、例えばビー玉を入れた箱の上に板を置いてその上に乗るトレーニングを繰り返し行う。重心が定まらないとグラグラする。が、足裏の真ん中で立てるとピタリと静止し微動だにしない、そういうポイントが足裏にあるのだという。

「言葉にすれば、土踏まずのど真ん中。母指球、小指、かかとの真ん中。それが身体でわかるかどうか」

その感覚をつかんだ丸山は、夏のジャンプシーズンで見違える結果を出した。「FISサマーグランプリ」で総合優勝。世界で戦えるジャンパーに変身した。「その好調を冬のシーズンにつなげられたらいいな」と自他ともに期待する中、見事W杯開幕3連勝を飾った。

まだ何メートルも飛べるぞ

ミラノ・コルティナ五輪、女子ジャンプの個人ノーマルヒルは2月7日、混合団体が10日、個人ラージヒルは15日の予定だ。

「オリンピックはW杯や世界選手権と同じ。いくつもある大会のひとつ」と、自然体を強調する横川コーチだが、日本中が五輪の表彰台を願うのは当然でもある。

「ニカ・プレヴツというとんでもない選手がいますからね」と横川が言う。スロベニアのニカは20歳。十代で世界の舞台にデビューすると、2024-25W杯で15勝をマークして総合優勝。最終戦まで10連勝を飾り、高梨の記録に並んだ。2025年世界選手権（トロンハイム）では個人ノーマルヒル、個人ラージヒルの二冠を制した。かつての高梨を彷彿とさせる勢いのある天才ジャンパーだ。丸山にとっては最大のライバル。

「丸山は体重が軽いので、あまり風を感じない気象条件の方が有利でしょう。重さのあるニカはアプローチではスピードが出やすい。空中は軽い丸山に分がある」

着地の際、テレマーク姿勢を取るタイミングも課題のひとつだった。

「（飛ぶのを）やめるのは早い！ まだ何メートルも飛べるぞ、とずっと言って来ました。それが着実にできるようになってきた。初めてのオリンピックだから、チャレンジャー精神で臨んでほしい」

スポーツライター・小林信也

デイリー新潮編集部