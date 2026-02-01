いがぐり頭に学ランで盤面をにらみつける少年――。これが誰なのか、すぐに分かる人はそう多くはいまい。将棋界の重鎮でレジェンド。1月22日、都内の病院で、肺炎で亡くなった加藤一二三・九段（享年86）のかつての姿である。

＊＊＊

神武以来の天才

高校3年生の1958年3月、史上最年少の18歳で八段に昇格する直前、「週刊新潮」が密着した際の一コマで、「神武以来（じんむこのかた）の天才」と呼ばれ出した頃のものだ。

加藤さんは福岡県に生まれ、小学校6年生から京都の南口繁一・八段の下で修業し、史上最年少の14歳で棋士になる。歴史と国語が好きで、大学は早稲田大学文学部へ。東京の印象について「街中はうるさいですね。川の水だって、きれいというわけにはゆきませんね」。盤を離れれば、落ち着いた高校生。密着ではそんな一面も見せていた。

サンタ姿は「似合ってると思う」

晩年はテレビのバラエティー番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）に出演するなど活動の幅を広げ、愛されキャラが好感されて「ひふみん」と親しまれた。

2017年11月には千葉・中山競馬場のクリスマスツリー点灯式にサンタ姿で登場し、「自分でなんですが、似合ってると思います」と語り、底冷えする場内を爆笑で沸かせたこともある。

記録ずくめの一方で対局中、桃8個むしゃむしゃ、板チョコ8枚一気食い、昼も夜もうな重など記憶に残る人でもあった。

