落語界には落語芸術協会、立川流、上方落語協会など五つの団体があるが、100年以上の歴史を誇る落語協会で14年ぶりに単独で真打昇進を果たした女性噺家（はなしか）がいる。

「今年9月の下席から昇進する春風亭一花（いちはな・39）です。昨年10月に開催された『NHK新人落語大賞』で優勝した若手の実力派ですが、いかんせん、一般的な知名度が低くって」

と演芸記者は肩をすくめる。落語協会では、複数人が同時に真打昇進を果たすケースが大半とされる。

「単独での昇進は、席亭（寄席のオーナー）をはじめとする関係者が認める実力者に限られます。直近の例が一花の兄弟子で、演芸番組『笑点』の大喜利メンバーを務め、“最もチケットが取りにくい落語家”と呼ばれる春風亭一之輔（48）の平成24年の21人抜きでの単独昇進です」

令和6年に12人抜きで真打に抜てきされた、林家つる子（38）の例があるが、この時は三遊亭わん丈（43）との同時昇進だった。一花は女性噺家として初めて単独昇進を果たしたことになる。ちなみに香盤は5人抜きだ。

スーパー前座

一花は東京・浅草橋の出身で、立教大学時代には演劇サークルで役者や裏方として活動していた。ある時、友人に誘われて入った寄席の雰囲気に魅せられて、落語家を目指したという。

「当の一花は、“大学卒業後に入門するつもりでした。ところがカバン職人だった父親に『落語家になるなら勘当だ』と反対されまして。それで、すぐには入門しませんでした”と当時を振り返っています」

それでも落語に懸ける思いは募るばかり。卒業から3年後、リクルートスーツ姿で春風亭一朝（75）の元を訪れ、弟子入りを懇願したところ、一朝は一花の熱心さに弟子入りを許した。うれしさのあまり、一花はその場で号泣したという。

「入門後は“気配りのできる前座”として知られ、落語ファンには“スーパー前座”と親しまれました。平成30年に二つ目に昇進し、翌年には同じ落語家の金原亭馬好（41）と結婚。斯界では同業者同士の結婚は珍しく、現役の噺家としては柳家小八（49）と弁財亭和泉（49）夫婦に続いて、史上2組目になりました」

夢は「中井貴一」

先の「NHK新人落語大賞」の決勝では、古典の「厩（うまや）火事」を演じて大賞に輝いた。一方では平安絵巻「源氏物語」を大胆にアレンジして、小学生女子二人の視点で語る「一花絵巻〜げんじものがたり」といった、新作の制作にも取り組んでいる。

「兄弟子の一之輔も“性別を感じさせない、落語本来の面白みを感じさせてくれる若手”と太鼓判を押しています。真打昇進が発表された当日には、自身のXに“おめでとう”と投稿していましたね」

5年前に同じ「NHK新人落語大賞」を受賞していた上方落語の人気者・桂二葉（によう・39）とは、女性同士で大の仲良し。NHKの不定期放送の演芸番組「よせによせ」では、ともに聞き役を務める間柄だ。

「3回目の放送では一花が学生時代に注目していたという、劇団『大人計画』の松尾スズキ（63）がゲストに招かれていました。夢は大ファンの中井貴一（64）を番組に迎えることだとか」

落語界に初めて女性真打が誕生してから三十余年。一花は今後も高座名を変えず、師匠が付けた名で活動を続けるそうだ。

