SNS上に投稿される偽・誤情報が問題となっている。選挙でもこうした情報が拡散されるおそれが指摘されるなか、1月、衆院選が公示され、選挙期間に突入した。今回の衆院選にあわせ、日本テレビでは大手プラットフォーマー5社に独自アンケートを実施した。

アンケートを送ったのは、・Google（YouTube）・LINEヤフー（LINE/Yahoo! JAPAN）・Meta（Instagram/Facebookなど）・X・TikTok Japan（TikTok）の5社で、全社から回答があった。

後編となるこの記事では、生成AIが進化するなか、それによって作られた選挙での巧妙な偽・誤情報にどのように対応するか、各社の方針を紹介する。ユーザーが偽・誤情報にどう向き合うべきかも聞いた。

（前・後編の後編）

■生成AIで作られたフェイク動画をどう見極める？

自社以外のファクトチェック機関の意見を参照しているという回答が多かった。LINEヤフーは、政府機関やファクトチェック機関などによる確認を踏まえて判断していると回答。Xも第三者との提携を通じた報告を受ける場合があるとした。TikTokは20以上の第三者ファクトチェック機関と連携しコンテンツの正確性の評価を行っていると回答した。

■衆院選ではどのように対策?

ポリシーに違反するものを削除するという回答のほか、生成AIで作られたコンテンツであることを明示するよう求めるという回答もみられた。一方Xは、誤解を招くコンテンツは禁止しているとしたうえで、偽・誤情報を判定するため、独自の技術を使用したり、第三者の報告を受けたりしているとした。ただ、そのコンテンツが誤解を招くかどうかが確実に判断できない状況では、対抗措置を取らない場合があると回答した。

■フェイクを見抜くため、ユーザーに何を心がけて欲しいか

自社の対策の一方でユーザーにも情報に対するリテラシーを求める声が多かった。LINEヤフーは、フェイクニュースがより巧妙に作られるようになっている現在、情報の真偽を鵜呑みにせず、多角的に確認しようとする意識がこれまで以上に大切だとして、見出しだけではなく出典や情報の背景にも目を向けることで、より正確な理解につながると指摘。

TikTokは、情報に触れる際はまず立ち止まり、その情報が事実かどうか、自分がその情報を拡散した場合にどのような影響が生じ得るのかについて常に考えることを心がけて欲しいと回答した。

■ユーザー発のフェイク動画が選挙期間中に発信されるリスクをどう考えるか

LINEヤフーは、ユーザーによる生成AIの利用が広がる中で、フェイク動画が容易に作成・投稿されるリスクについて重大な課題として認識していると回答。特に選挙期間中は、誤情報や誤解を招くコンテンツが民主的な議論に与える影響を踏まえ、より一層の注意が必要だとした。

TikTokはAI生成コンテンツの普及により、ユーザーの表現の自由が広がる一方、選挙期間中に誤解を招く選挙関連情報が拡散されるリスクも高まっているとして、プラットフォームの健全な環境維持に引き続き取り組むと回答した。そのほか3社は回答がなかった。

■アカウント停止や収益化停止など参院選後に行ってきたか。衆院選で悪質なアカウントに措置は?

LINEヤフーは、1月23日時点では「再生・閲覧数稼ぎを目的とした「選挙や政治のビジネス化」を目的とした投稿が拡散しておらず、今後とも適切にモニタリングすると回答。TikTokはコミュニティガイドライン違反が繰り返された場合や、1度の違反であっても重大性が高いと判断される場合には、TikTokアカウントを永久停止することがあると回答。悪質なコンテンツが自動的に収益化される仕組みとはなっていないとした。

■いわゆる「フィルターバブル」が選挙に与える影響をどう考える？検討している方策は

LINEヤフー、TikTokは、ユーザーが偏りなく幅広い情報に触れられるよう、システム設計を行うと回答したほか、Metaは必要なポリシーの見直しを不断に行うとした。

【アンケート回答全文】※2026年1月回答

Q、前回の参院選の時と比べ、生成AIの機能はますます進化しています。生成AIを使って作られたフェイク動画や画像などを、貴社ではどのようにフェイクだと見極めていますか。ファクトチェックの取り組みを具体的に教えてください。また特にこういった投稿のファクトチェックが難しいということがあれば教えてください

【Google】回答なし

【LINEヤフー】当社では、従前より、各投稿型サービスにおいて明らかな偽誤情報の投稿を禁止することを規約やガイドラインに定めており、権利侵害に関する窓口の設置も行っています。

また、政府機関やファクトチェック機関などによる確認を踏まえ、明らかな偽・誤情報と判断されるものについては、削除等の対応を行っています。各サービスにおける投稿の動向を注視しながら、必要な対応を実施していきます。加えて、生成AI機能に関するガイドラインを定めているほか、当社が意図せず偽・誤情報の発信源となることを防止するための対応として、ハルシネーションの可能性など、ユーザーに向けて丁寧な説明記載を行っています。

また、Yahoo!ニュースおよびLINE NEWSでは、「記事入稿ガイドライン」において、偽・誤情報などの正確性に欠ける記事を禁止しているほかAIを活用した記事についてユーザーに誤解を与えないよう、パートナーに遵守を求めています

【Meta】Metaには安全とセキュリティに取り組む人員が約40,000人おり、誤情報や虚偽情報の拡散を抑制するため、AIなどのテクノロジー活用に加え、コンテンツレビュワーも用いてコミュニティ規定に反する不適切な投稿を見つけ出し削除しています。コンテンツレビュワーは日本語を含む、80以上の言語のコンテンツをチェックし、またコミュニティからの報告に対応しています。

【X】生成AIで作られたかにかかわらず、信頼性ポリシーやコミュニティーノートを活用して対応します。合成または操作されたメディアについては以下のポリシーを定めています。公共の問題について広範囲にわたって混乱をもたらしたり、公共の安全に影響を及ぼしたり、深刻な損害をもたらしたりする可能性が高いメディア（「誤解を招くメディア」）を含む偽装メディアを共有することは禁止されています。

メディアが利用者を欺くことを意図した方法で共有されているか、または誤った文脈で共有されているかを判断するため、Xでは独自の技術を使用したり、サードパーティーとのパートナーシップを通じた報告を受けたりする場合があります。当該メディアが誤解を招くかどうかが確実に判断できない状況では、Xは対抗措置を取らない場合があります。

【TikTok】コミュニティガイドラインに記載の通り、TikTokでは、AI生成コンテンツのような新しいデジタルツールによるものを含む創造性を歓迎していますが、公共の重要性に関する誤解を招くコンテンツや個人に害をもたらすコンテンツは許容していません。

TikTokは現実と同じように見える動画や人物を表示するAI生成コンテンツを投稿する際には、クリエイターに対して「AI生成」ラベルをつけることを義務付けしており、TikTokのAIエフェクトを使用したAIGCにも自動的にラベル付けを簡単に行えるようにするツールも構築しています。2023年秋以来、2024年5月までに、3,700万人以上のクリエイターの皆さんに本機能を利用いただいています。

また、「コンテンツクレデンシャル」機能を使用して、他のプラットフォームを起因としたAIGCにもラベル付けをしています。この「コンテンツクレデンシャル」機能は、コンテンツの出所と信頼性に関する標準化団体のC2PAによって開発された技術で、コンテンツに「メタデータ」を付加することでAIGCを即座に認識し、ラベルを付けることができます。

加えて、グローバルファクトチェックプログラムを通して、国際ファクトチェックネットワーク（International Fact-Checking Network）公認の20以上の第三者ファクトチェック機関と連携し、コンテンツの正確性の評価も行っています。

Q、生成AIを使って作られたフェイク動画について、最近では一般のユーザーが真偽を確認することは極めて難しくなっているという指摘もあります。特に今回の衆院選では生成AIを使用した精緻なフェイク動画もさらに増えることが予想されますが、どのようなものを想定し、どのように対策されますでしょうか

【Google】YouTubeにアップロードされるすべてのコンテンツは、AIを使用して生成されたものであるかどうかにかかわらず、YouTubeのポリシーの対象となります。これらのポリシーは、プラットフォーム上のすべてのクリエイターに対して一貫して適用されます。

YouTube のコミュニティガイドラインでは、かねてより有害な誤った情報や偽情報を禁止しています。また、ユーザーに誤解を与え、深刻な危害を及ぼす重大なリスクをもたらす可能性がある、技術的な操作や改変が加えられたコンテンツを削除しています。これには、AI ツールを使用して作成されたコンテンツも含まれます。コンテンツが改変または合成されている場合は、視聴者にそれを知らせるようにするアップデートも行いました。

具体的に以下のことを動画投稿者に要求します。実物のように見えるコンテンツについては、改変または合成されたメディア（生成 AI を使用したものを含む）で作成したコンテンツであることの開示を求めます。選挙関連のコンテンツもこれに該当し、一貫してこの情報を開示しないクリエイターに対する措置も検討します。例えば、実際に起きていない出来事をリアルに描いた生成AI動画や、実際にやっていない言動を載せたコンテンツなどが含まれます。

動画の説明欄に、コンテンツの一部が改変または合成されていることを示すラベルの追加を求めます。選挙など、デリケートな話題に関する特定の種類のコンテンツについては、動画プレーヤーにより目立つラベルを表示します。YouTube は、クリエイターが改変や合成が行われたコンテンツを動画内で使用している場合、クリエイターが自ら開示を行うことを期待していますが、開示が行われていない場合でも、特に、上述した取り扱いに注意を要するトピックがコンテンツで取り上げられている場合、動画にラベルを表示することがあります。

一貫してこの情報開示を行わないクリエイターは、コンテンツの削除やYouTube パートナー プログラムへの参加停止、またはその他の罰則の対象となる場合があります。自身の顔や声が模倣された AI 生成コンテンツや、その他合成コンテンツ、改変コンテンツの削除をリクエストするためのプライバシー侵害の申し立てを行うこともできます。

【LINEヤフー】Yahoo!ニュース、LINE NEWSは信頼できるパートナーと契約し記事を配信しているため、偽・誤情報が入り込みにくい環境となっていますが、選挙関連に限らず、仮に偽・誤情報が確認された場合にはパートナーとのコミュニケーションや非表示対応を行っています。また、生成AIによって作られたコンテンツについて、パートナーにはAI生成である旨の注記を表示し、ユーザーに誤解を与えないよう配慮することを求めています。

さらに、ユーザーからの通報を通じて、偽・誤情報に迅速に対応できる仕組みも整えており、外部からの指摘も活かしています。今後も技術の進化に応じて、対策の高度化や外部機関との連携を進め、信頼性の高い情報環境の維持に努めてまいります。LINEオープンチャットでは、個別の動画についてカスタマーサポートなどへの申告があった場合には、フェイク動画であることが確認され次第、ガイドラインの基準に従って削除措置を行うことがあります。

LINE VOOMでは、レコメンド面においてユーザーにリスクが発生する内容など、影響が大きいと思われる投稿に関しては、必要に応じて然るべき措置を実施します。また、傾向次第では特定のキーワードでの優先的な積極監視も強化します。

【Meta】Metaには安全とセキュリティに取り組む人員が約40,000人おり、誤情報や虚偽情報の拡散を抑制するため、AIなどのテクノロジー活用に加え、コンテンツレビュワーも用いてコミュニティ規定に反する不適切な投稿を見つけ出し削除しています。コンテンツレビュワーは日本語を含む、80以上の言語のコンテンツをチェックし、またコミュニティからの報告に対応しています。

【X】生成AIで作られたかにかかわらず、信頼性ポリシーやコミュニティーノートを活用して対応します。合成または操作されたメディアについては以下のポリシーを定めています。公共の問題について広範囲にわたって混乱をもたらしたり、公共の安全に影響を及ぼしたり、深刻な損害をもたらしたりする可能性が高いメディア（「誤解を招くメディア」）を含む偽装メディアを共有することは禁止されています。

メディアが利用者を欺くことを意図した方法で共有されているか、または誤った文脈で共有されているかを判断するため、Xでは独自の技術を使用したり、サードパーティーとのパートナーシップを通じた報告を受けたりする場合があります。当該メディアが誤解を招くかどうかが確実に判断できない状況では、Xは対抗措置を取らない場合があります。

【TikTok】新たにAI生成動画の投稿が想定されることから、選挙に関連し真偽に疑義のある動画については、ファクトチェックのスピードと精度を高め、コンテンツが広く拡散される前の段階で検知し、影響を最小化するための対策を講じています。参考までに、2025年の第2四半期には、削除されたAI生成コンテンツを含む違反コンテンツの99%以上がユーザーからの報告前に削除され、90%以上がユーザーに一度も視聴されることなく削除されています。



Q、生成AIを使ったフェイク情報にユーザーが触れる可能性がある現在、事業者としてユーザー1人1人がフェイクを見抜くためには何を心がけて欲しいですか

【Google】YouTube は、情報に対するリテラシーを高めるためのキャンペーン「#ほんとかな？が、あなたを守る」を2023年より毎年続けています。国際大学 GLOCOM の協力のもと、総務省の官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」の実行キャンペーンの一つとして実施するこのキャンペーンは、ユーザーの皆さんに、巧妙なフェイクニュースが自分の日常に潜む問題であると気付いてもらうきっかけを作ること、そして、情報との向き合い方について考える機会を提供することを目指しています。

2025年は、杏さん、上沼恵美子さんなどの総勢 8 組の方々が参加し、それぞれの個性豊かな視点から、YouTube ショートで誤情報について発信しています。

【LINEヤフー】フェイクニュースがより巧妙に作られるようになっている現在、情報の真偽を鵜呑みにせず、多角的に確認しようとする意識がこれまで以上に大切になっています。見出しだけで判断するのではなく、出典や情報の背景にも目を向けることで、より正確な理解につながると考えています。当社では、そうしたリテラシー向上を支援するために、Yahoo!ニュース上で「ニュース健診2024」などの参加型コンテンツを提供しているほか、選挙特集ページの設置やYahoo! JAPANトップページを通じた正確な情報の掲載・誘導を行っており、これらの取り組みを通じて、ユーザーが情報を主体的に見極める力を育むことを目指しています。

【Meta】回答なし

【X】回答なし

【TikTok】TikTokでは、偽・誤情報やフェイク動画への対策を積極的に講じていますが、生成AIによって作成された、真偽に疑義のある内容を含む投稿に接する可能性もあります。

ユーザーの皆さまには、TikTokをご利用いただく際、総務省や専門家の方々などが示している考え方を踏まえ、情報に触れる際には、まず立ち止まり、その情報が事実かどうか、また自分がその情報を拡散した場合にどのような影響が生じ得るのかについて、常に考えていただくことを心がけていただきたいと考えています。



Q、平素から貴社のプラットフォームでも、内蔵または外部提携した生成AIを使ってユーザーがフェイク動画を容易に作成できる環境にあると思います。そうしたユーザー発のフェイク動画が大量に作成・投稿される現状に対する懸念や、選挙期間中に発信されるリスクについてはどうお考えでしょうか

【Google】回答なし

【LINEヤフー】ユーザーによる生成AIの利用が広がる中で、フェイク動画が容易に作成・投稿されるリスクについては、重大な課題として認識しています。特に選挙期間中は、誤情報や誤解を招くコンテンツが民主的な議論に与える影響を踏まえ、より一層の注意が必要と考えています。当社では、こうしたリスクに向き合うため、社会やユーザーの声に耳を傾けながら、プラットフォーム上の健全性を守る対応を継続しています。

また、社内対応にとどまらず、関係省庁や有識者との連携を通じて、対策の継続的な見直しと強化に努めています。また動画投稿が可能であるLINEオープンチャット、LINE VOOMにおいては、テキストや画像や動画などの投稿について、投稿ガイドライン違反のリスク判定を自動的に行うAIを利用しています。Yahoo!知恵袋では、画像判定において投稿ガイドライン違反のリスク判定を自動的に行うAIを利用しています。

【Meta】回答なし

【X】回答なし

【TikTok】AI生成コンテンツの普及により、ユーザーの表現の自由が広がる一方、選挙期間中に誤解を招く選挙関連情報が拡散されるリスクも高まっています。TikTokでは、こうしたリスクに対応するため、コミュニティガイドラインに基づくコンテンツモデレーションに加え、「AI生成」ラベルの表示およびクリエイターの皆さんへの義務付けや「コンテンツクレデンシャル」機能の活用を通じて、プラットフォームの健全な環境維持に引き続き取り組んでまいります。

Q、フェイク情報の投稿を繰り返すような特に悪質なアカウントについて、アカウントを停止したり、収益化を停止したりすることも考えるべきだという専門家の指摘もあります。参院選後にこの点につきまして行ってきた取り組みはありますでしょうか。また今回の衆院選の期間で特に悪質なアカウントについては、こういった措置を行われますでしょうか

【Google】回答なし

【LINEヤフー】当社では、利用規約や各種ガイドラインに違反する投稿が確認された場合、投稿の削除やサービスの利用停止など、必要な措置を講じている。特に、フェイク情報の投稿を繰り返す悪質なアカウントについても、個別の事案に応じて適切に対応しています。

なお、当社において一般ユーザーが投稿コンテンツの収益化を行うことができるサービスはLINE VOOMのみですが、当社の収益化に関しては各種の審査基準を設けています。1月23日時点では「再生・閲覧数稼ぎを目的とした「選挙や政治のビジネス化」を目的とした投稿が拡散しておらず、今後とも適切にモニタリングを行っていきます。

【Meta】回答なし

【X】回答なし

【TikTok】コンテンツモデレーションにおいて、コミュニティガイドラインの「許容されない」ルールに該当するコンテンツが確認された場合、当該コンテンツを削除します。また、コミュニティガイドライン違反が繰り返された場合や、1度の違反であっても重大性が高いと判断される場合には、TikTokアカウントを永久停止することがあります。

現在のTikTokプラットフォームの仕組み上、日々投稿される動画と広告として配信される動画は直接的に紐づいておらず、ユーザーが投稿した動画が自動的に再生回数に応じて収益化される仕組みにはなっていません。

TikTokでは、クリエイターが自身の動画を通じて報酬を得ることができる収益化プログラム「Creator Rewards Program」を提供していますが、本プログラムへの参加には、18歳以上であること、コミュニティガイドラインを遵守していること、質の高いコンテンツを継続的に投稿していることなど、一定の条件を満たす必要があります。そのため、悪質なコンテンツが自動的に収益化される仕組みとはなっていません。

また、TikTokでは、コミュニティガイドラインに準拠する限り、政治的なコンテンツの共有が認められています。一方、政治広告はその性質上、TikTokにおける体験には適さないものと考えており、有料での政治広告の掲載を認めていません。有料政治広告ポリシーに基づき、政治家や政治団体によるあらゆる形式の広告を禁止しています。

これらの対応は、昨年の参議院議員選挙後も継続して実施しており、今年2月に実施予定の衆議院議員選挙の期間中も、同様の方針で対応を行う予定です。



Q、SNSのアルゴリズム機能によって異なる意見や新しい情報に触れる機会が失われる「フィルターバブル」と呼ばれる状態が専門家によって指摘されています。選挙では投票行動を決定するための材料として幅広い情報に触れることを求めるユーザーもいると考えられますが、このような「フィルターバブル」が選挙に与える影響をどう考えますでしょうか。また幅広い情報が届くように、検討されている方策などはありますでしょうか

【Google】回答なし

【LINEヤフー】選挙においては、特定の情報や思想に偏らず、多様な視点の情報に触れることが極めて重要です。これは、フィルターバブルやエコーチェンバー、偽・誤情報といった偏った情報環境の影響を受けることなく、健全な判断を行うための情報リテラシーの向上につながると考えています。

Yahoo!ニュースで提供している「ヤフトピ」では、編集者が公共性・信頼性の高い情報を選定・構成しており、ユーザーが偏りなく幅広い情報に触れられるよう配慮しています。一方で、Yahoo!ニュースアプリやサービスのタイムラインでは、ユーザーの関心に応じた情報も提示し、硬軟織り交ぜたバランスの取れた情報提供を目指しています。 さらに、異なる視点からのヤフコメに気付きやすくなる仕組みとして「多様性AI」を実装し、多様な意見や視点に触れるきっかけの提供にも取り組んでいます。

【Meta】法令遵守及び自らのポリシーを厳正に執行してまいります。また、必要なポリシーの見直しを不断に行ってまいります。さらに、政府がリードするデジタル・ポジティブ・アクションの下、すでに多くのプラットフォームがこれに賛同していますが、世論の形成に依然として重要な役割を果たす報道機関をはじめとする多くのステークホルダーが社会的なレジリエンスを確保するためにともに連携をすることが求められていると考えます。

オンラインでの選挙保護対策において、Metaは常に業界をリードしています。選挙のたびに学んだことを取り入れ、新たな脅威に先手を打てるよう努力を重ねています。

【X】回答なし

【TikTok】選挙に限らずですが、ユーザーの皆さんが幅広い情報に触れて自ら考えるための環境を提供することが重要だと考えています。TikTokでは、「おすすめ」フィード（レコメンドシステム）で視聴者に提示するコンテンツの範囲が狭すぎたり、反復しすぎたりしないようにするために、さまざまなテーマを組み合わせるシステムの設計に取り組んでいます。

例えば、同じTikTokクリエイターが作った動画や同じサウンドを使った動画を2本続けて見せることは基本的に行いません。また、視聴したことがあるものを再度おすすめすることは避けています。もしユーザーにとってコンテンツが自分に合っていない、あるいはテーマの多様性が十分でないと感じた際にはユーザー自身の判断で「おすすめ」フィードをリセットすることもできます。