オリックス・宮城はキャンプイン初日を終え、「始まったなという感じがします。たくさんのファンの方に声をかけてもらってうれしいですし、改めて頑張ろうという気持ちになります」と表情を引き締めた。

この日はキャッチボールなどで調整。3月のWBCを戦う侍ジャパンにも2大会連続で選出されており、「行けと言われたところで行けるような準備をしたい。勝ってファンの皆さんと一緒に喜びたい」と、大舞台に向けた準備も進めている。

オリのエースがメディアに対応する様子を、今オフから役職がSDに変わり、春季キャンプ初日からキャンプ地を訪れた中嶋聡前監督も遠巻きに観察。結婚を経た心境の変化を問われ、「全くないです。野球への思いは同じ気持ちで変わらず、一緒です」と言い切った宮城の返答に、SDも何度かうなずいていた。だが、直後の質問でキャンプイン前に妻にかけられた言葉を問われ、左腕は「バレンタインを持ってくると言っていたので。期待しています」と“のろけ”。これにはSDもしかめっ面を浮かべながら首をひねるなど、様々な表情を見せる前指揮官の様子が見えたのか、宮城も笑いをこらえながら取材に対応していた。