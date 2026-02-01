日曜劇場『リブート』で主演を務める鈴木亮平 photo：MitsuruYamazaki（C）ORICON NewS inc.

　俳優・鈴木亮平が、主演を務めるTBS日曜劇場『リブート』（毎週日曜　後9：00）第3話を前に2月1日、自身のXで見どころをアピールした。

【写真】鈴木亮平、日曜劇場『リブート』第3話予告　Mrs. GREEN APPLE・藤澤涼架と2ショット

　鈴木は「今夜は『リブート』第3話」と案内し、「今夜も、緊張と驚きと家族愛に満ちた1時間です。冒頭から修羅場、そして最後には、『ええぇ！！もうそれ出す！？』と、リブートならではの高速展開を体感してもらえるはず」と予告。

　「リブートで、あなたのGOOD DAYな日曜日を締めくくってください」と呼びかけ、霧矢役の藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）との2ショットを添えた。

　本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。