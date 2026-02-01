ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 夜は高いのに昼は安い名店！高級割烹の「イワシの柳川鍋」、こだわり… 夜は高いのに昼は安い名店！高級割烹の「イワシの柳川鍋」、こだわり鶏の「海南丼」に「飲める親子丼」まで！美味しさと安さのワケを調査！【それスタ】 夜は高いのに昼は安い名店！高級割烹の「イワシの柳川鍋」、こだわり鶏の「海南丼」に「飲める親子丼」まで！美味しさと安さのワケを調査！【それスタ】 2026年2月1日 17時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 夜は高級店として知られる名店がお昼はリーズナブル！そんな知る人ぞ知る名店の技が詰まった絶品ランチ。なぜ、美味しく、お得に食べられるのかを調べてきました！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 神奈川, グループウェア, フローリング, 射出成形機, 神事, 介護, 仏壇, 住宅, 老人ホーム