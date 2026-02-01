モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権競走」は1日、全レースで安定板が装着される中で2日目が行われた。

この極寒の中で2回の水神祭があった。1Rを逃げた田中駿兵（23＝徳島）と、8Rを逆転で1着の西丸侑太朗（21＝香川）。ともにG1初1着だった。

1Rを勝った田中は鳴門のトップルーキーに選手されている。初日のなるちゃんドリーム戦に選ばれた逸材。勝ったことに何の驚きもない。

「何とか逃げられましたね。普段の1着と変わりはないです。今度は準優進出を目指して頑張りますよ」

一方で西丸は4コースから捲り差し、そして2マークも差しての1着だった。「オレを使ったね（笑い）」とは同じレースを走った田中のコメント。1マークは田中の捲りに乗っかる好展開だったのだ。

「普段の1着と同じだけど、うれしいです。昨年の地区選で勝っておかないといけなかったんですけどね」

普段と同じ。2人ともこのコメントを残した。まさに通過点と言わんばかりだ。

それよりも、まずは準優勝戦進出。3日目は田中が4号艇の7R、西丸は3号艇の2Rと6号艇の8RでG12勝目を狙う。