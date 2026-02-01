サンカットの新作UVが想像以上の塗り心地！″日やけ止めを塗っている感″なしの「無重力感UVエッセンス」に驚き《編集部レポ》

コーセーコスメポートの日やけ止めブランド「サンカット」から、注目の新作UVが登場です。SPF50＋ PA＋＋＋＋と高いUVカット効果が備わっているのに負担感なく使える「無重力感UVエッセンス」が2026年2月2日に発売します。

発売に先駆けて行われた発表会に、東京バーゲンマニア編集部が参加。さっそく、商品の詳細や使用感をレビューしていきます。

3変化するテクスチャーで心地よい塗り心地

1年じゅう降りそそぐ紫外線。昨今、夏が長期化していることもあり、夏以外のシーズンも日やけ止めを使用する人が増えているんだとか。

また、これまで以上に日やけ止めを塗りなおすなど、使用頻度も増えているなかで、肌への負担感が気になる人も増加しています。

そんな中、しっかりと紫外線から肌を守ってくれるのに、負担感ゼロのつけ心地を実現した日やけ止め「無重力感UVエッセンス」が新たに発売されます。

紫外線吸収剤フリー（ノンケミカル）、アルコールフリーでありながら、ヒアルロン酸やコラーゲンなどのスキンケア成分が配合されています。気になりがちな成分は入っていない一方で、欲しいスキンケア成分が入っているのはうれしいところ。

ただ、紫外線吸収剤フリー（ノンケミカル）となると、気になるのが白浮きやきしみ感ですよね。

実際に使って塗り伸ばしてみると、ノンケミカルの日やけ止めにありがちな白浮きもしなければきしみ感もなし。

そして、さっぱりとしたスキンケアアイテムに近いような塗り心地に驚きました。製品名の"無重力感"に納得......。

テクスチャーは3段階で変化します。塗った瞬間はぱしゃっと、塗り広げるとふわっと軽い塗り心地に。そして、最後はぴたっと密着し、ムラなく均一な無重力ヴェール感に変わっていきます。

みずみずしくも、さらっとした乳液のようなテクスチャーで伸びもよく、良い意味で"日やけ止めを塗っている感"がありませんでした。

塗った後は、うるおいを感じられるのにベタベタしない......。これは、ベタつきを不快に感じやすい夏に嬉しい使い心地かも。

こんなに軽いつけ心地なのに、SPF50＋ PA＋＋＋＋と国内最高基準の数値で、紫外線から肌を守ってくれます。また、UV耐水性★★なので、海やプールなどに行くときでも安心。

ノンケミカル、アルコールフリーのほかにも、合成着色料（タール色素）フリー、香料フリー、パラベンフリーです。スーパーウォータープルーフなのに石けんで簡単にオフできます。

50gで価格は1430円（編集部調べ）。

発表会で登壇した、日やけ止め開発業務を約10年従事してきたという研究員も「誰もが感じる究極の軽さと、高いSPFや耐水性を両立させた品質の良いものができた」と話していました。

多くの技術を集約させて、軽い着け心地と紫外線から肌を守る高い効果を両立させた「サンカット 無重力感UVエッセンス」は、心地よく夏を過ごすためのお供によさそうです。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ