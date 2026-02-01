国際ジャーナリストで作家の落合信彦さんが亡くなったことがわかりました。84歳でした。

亡くなったことを知らせる文書では、「国際ジャーナリスト・作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）が、2026年2月1日午前8時8分、老衰のため永眠いたしました（享年84）」と発表。

また、功績について「故人は長年にわたり、激動する国際情勢やインテリジェンス（諜報）の分野において、独自の視点と綿密な取材に基づく鋭い分析を発信し続けてまいりました。その活動は執筆にとどまらず、講演やメディア出演など多岐にわたり、著書の累計発行部数は2,000万部を超えます。世界を舞台に挑戦し続けるその姿勢と骨太な言論は、当時の若者をはじめとする数多くの読者に勇気と多大なる影響を与えました」とつづられています。

通夜及び葬儀・告別式は、故人の遺志ならびに遺族の意向により近親者のみにて執り行うということです。また、『お別れの会』を執り行う予定だということです。

落合信彦さんは、ケネディ大統領暗殺の真相に迫った『決定版 二〇三九年の真実』や若者たちへの熱きメッセージをつづった『狼たちへの伝言』などで知られる国際ジャーナリスト。息子はメディアアーティストとして活躍する落合陽一さんです。