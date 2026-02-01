SNS上に投稿される偽・誤情報が問題となっている。選挙でもこうした情報が拡散されるおそれが指摘されるなか、1月、衆院選が公示され、選挙期間に突入した。今回の衆院選にあわせ、日本テレビでは大手プラットフォーマー5社に独自アンケートを実施した。

アンケートを送ったのは、・Google（YouTube）・LINEヤフー（LINE/Yahoo! JAPAN）・Meta（Instagram/Facebookなど）・X・TikTok Japan（TikTok）の5社で、全社から回答があった。前編となるこの記事では、2025年夏の参院選での対応を通じて得た各社の課題を紹介する。浮き彫りになったのは判断の難しさにくわえ、ファクトチェック強化への要望だった。それをふまえ、今回の衆院選では各社がどのように偽・誤情報に対応するか紹介する。

（前・後編の前編）

■2025年の参院選で、どのような「偽・誤情報」や「誹謗中傷」を確認した？

Meta、TikTokは、個別の案件については答えられないという回答だったが、TikTokはそのうえで、事実関係が不正確、もしくは誤解を招くおそれのある投稿がされるケースを確認し、ガイドラインに基づいて対処したとしている。LINEヤフーは、投稿内容が選挙関連と定義することが困難であるため、具体的な事例や数値は出していないと回答した。

■参院選で「偽・誤情報」などをどう発見、対応した？

これについてはどのプラットフォーマーも、ポリシーに従って違反するコンテンツの削除などを行ったとした。X、TikTokはこうしたコンテンツを見つけるために自動のプログラムのほかに担当者による人的なチェックやユーザーからの通報機能を複合的に活用していると回答した。

■対策を通じてみえた新たな課題は？

各社それぞれ対策を行っていたとしているが、見直していくべき課題はあったのか。目立った声は、ファクトチェックの体制整備を社会全体で行うべきだとする指摘だった。

LINEヤフー、Metaはファクトチェックの課題として、専門性が求められる一方、ファクトチェック機関が財務的に厳しい状況にあり、社会としてどのように支援していくかが求められると指摘した。

LINEヤフーはさらに、プラットフォームを超えて急速に拡散する偽・誤情報に的確に対応していくためには、一部のプラットフォームだけの対処では限界があり、当局や事業者、ファクトチェック機関が連携して対応する仕組みが必要だとした。

TikTokは、ユーザーが投稿する内容について、事実と個人の主張や意見、誤解を招く情報を明確に線引きすることの難しさをあげたうえで、生成AIの発達に伴い、真偽の判定に時間を要するケースが増加していることが課題だと回答した。

■今回の衆院選に向けた新たな対策は？

これまでに得られた知見をふまえて、今回の選挙にどのように対応するのかについても聞いたところ、常にポリシーを最新のものにして対応するという声が多かったなか、TikTokは今回から「情報流通プラットフォーム対処法」に基づき、申告や報告を受けた時に日本の法制度上の権利侵害に該当する可能性があるかという観点を踏まえた審査も行うとした。

またGoogleは今回初めて、選挙当日、投票を締め切った後に、東京と大阪に拠点を置く複数の放送局のライブ配信動画を一覧表示し、視聴者が選挙の夜の展開をYouTubeで視聴できるようにすると回答した。

続く後編の記事では、進化を続ける生成AIで作られた偽・誤情報への対応について、各社の回答を紹介する。

【アンケート回答全文】※2026年1月回答

Q、去年の参院選ではSNS上で多数の「偽・誤情報」「フェイクニュース」が見られたことも大きな話題となりました。参院選を通じ、貴社のプラットフォームでどのような「偽・誤情報」「フェイクニュース」やそれに基づいた「誹謗中傷」を確認されたか、具体的に、できれば複数の事例をお教えください

【Google】選挙関連の動画の内訳は公表していませんのでご了承ください

【LINEヤフー】選挙関連や選挙期間にかかわらず、対応すべきものにはガイドラインや利用規則に沿って対応しております。投稿内容が選挙関連と定義することが困難であるため、具体的な事例や数値は出していません。また、昨年の参院選の選挙期間において、削除要請等はありませんでした。

【Meta】個別の案件は公開しておりません

【X】回答なし

【TikTok】TikTokでは、個人や社会に重大な危害を与えかねない偽・誤情報やフェイクニュース、それに基づく誹謗中傷は、投稿者の意図にかかわらず許容されません。昨年7月に実施された参議院議員選挙に関連して、事実関係が不正確、もしくは誤解を招くおそれのある投稿がされるケースを確認しており、当社のコミュニティガイドラインに基づき対応済みです。一方で、日本国内の選挙に関連する偽・誤情報や誹謗中傷の具体的な事例などの詳細の回答はできかねます。ご了承ください。

ご参考までに、TikTokはホームページ上の「透明性センター」で定期的に「コミュニティガイドライン実施レポート」を発行し、TikTok上で公開されたコンテンツの削除数やコンテンツタイプ別の削除・復元された動画の総数などを可視化できるようにしています。

Q、参院選時の「偽・誤情報」などをどのように発見し、対応しましたか

【Google】YouTubeのコミュニティガイドラインは、表明される政治的立場、コンテンツで用いる言語、コンテンツの生成方法にかかわらず、選挙を含むあらゆる形態のコンテンツに適用されます。YouTube では、選挙に関連するコンテンツについていくつかのポリシーを定めています。例えば有権者が投票方法を誤解するようなコンテンツや、民主的なプロセスの妨害を助長するようなコンテンツは YouTube では認めていません。

また、暴力の扇動、ヘイトの助長、有害な陰謀論の助長、また選挙関係者等特定の個人への脅迫にあたるコンテンツは、速やかに削除します。ハラスメントやネットいじめに関するポリシー:選挙関係者等特定の個人への暴行脅迫にあたるコンテンツ、暴力的で刺激の強いコンテンツに関するポリシー:個人または特定のグループの人々に対する暴力行為を扇動するコンテンツ、誤った情報に関するポリシー:ユーザーの誤解を招くように技術的に操作または改ざんされ（通常は、前後関係を無視してクリップを切り抜く以上の操作）、重大な危害を及ぼす可能性のあるコンテンツ、度重なるポリシー違反があった場合、悪質な不正行為が 1 度でも確認された場合、または違反動画に専念している場合は、アカウントが停止される可能性があります。

YouTubeは、コミュニティガイドラインに違反するコンテンツを迅速に削除することに全力で取り組んでいます。機械学習と人間の審査担当者の組み合わせにより、ポリシーを適用しています。2025年第3四半期において、違反コンテンツの視聴率は0.11%から0.13%を占め、コミュニティガイドライン違反により1200万本以上の動画と、740万以上のチャンネルを削除しました。

YouTubeは、世界中の政府からの削除要請に対して明確なポリシーを持っています。適切な法的プロセスを通じて通知された政府からの削除要請を審査し、該当する場合は、現地の法律に従ってコンテンツを制限または削除します。

【LINEヤフー】選挙関連や選挙期間にかかわらず、対応すべきものにはガイドラインや利用規則に沿って対応しております。投稿内容が選挙関連と定義することが困難であるため、具体的な事例や数値は出していません。また、昨年の参院選の選挙期間において、削除要請等はありませんでした。

【Meta】Metaが提供するプラットフォーム（Facebook、Instagram、MessengerおよびThreads）においてコミュニティ規定を設けており、問題のあるコンテンツに関して「削除、抑制、情報提供」という対策を実施しています。ポリシーに違反するコンテンツを削除し、ポリシーには違反していないものの問題のあるコンテンツの拡散を抑制しています。

また、コンテンツが不適切であったり誤解や混乱を招いたりする可能性がある場合、警告を表示するなど、利用者の皆様に対して、クリック、閲覧またはシェアをするコンテンツを判断するための追加情報を提供しています。

【X】Xでは、選挙期間を含め不正行為からユーザーを保護するため、信頼性ポリシーを施行しています。このポリシーは、不正な行動や、ユーザーを欺くことを意図した合成・改変メディアを禁止しています。これらのコンテンツを検知・対応するため、プロアクティブな自動化、人間によるレビュー、ユーザーからの報告処理を活用しています。

誤解を招くコンテンツに対しては、主なツールとしてコミュニティーノートを採用しています。これは、世界中から集まった多様な貢献者コミュニティが協力して、迅速に役立つ出典付きの文脈を追加するクラウドソーシングシステムです。このアプローチは非常に効果的かつ迅速であることが実証されており、外部の査読付き研究によると、ノートが表示された場合、誤解を招く投稿のさらなる拡散・ウイルス性が約50〜60%減少すること、元の投稿者が削除する割合が大幅に増加すること（しばしば70〜80%程度と報告されています）、通常は投稿後20〜30分以内に表示されること、そして反対意見を持つ人々の合意を必要とするため、従来のファクトチェックよりもはるかに信頼性が高いと評価されていることが示されています。

今後もこの透明性が高く、コミュニティ主導のモデルを継続的に改善し、この衆議院議員選挙に適用していきます。

【TikTok】TikTokでは、プラットフォーム上のすべてのユーザーおよびコンテンツに適用されるコミュニティガイドラインを設けています。自動モデレーション技術で行われる評価と人間による評価の両方を利用して、TikTokのコミュニティガイドライン違反を検出し、コンテンツの削除などの適切な措置を講じています。

モデレーションの精度を向上させるべく、自動モデレーション技術および人間のモデレーターによるコンテンツ審査に対して継続的に投資を実施した結果、自動モデレーション技術と人間のモデレーターによる事前検知率が向上しています。

Q、「誹謗中傷」や「偽・誤情報」、「フェイクニュース」について、去年夏の参院選での対策の際、見つかった課題はありますか

【Google】回答なし

【LINEヤフー】選挙に限ったことではありませんが、偽・誤情報の定義・判断が難しい中で、プラットフォーム事業者による参照先となるファクトチェック機関の活動が資金難などの課題に直面しており、今後、社会全体として更なる支援の強化が必要ではないかと考えています。

また、プラットフォームを超えて急速に拡散する偽・誤情報に的確に対応していくためには、一部のプラットフォームだけが対処するのでは限界があるため、当局や事業者、ファクトチェック機関が連携して対応する仕組みが必要であると考えています。

【Meta】Metaには安全とセキュリティに取り組む人員が約40,000人おり、誤情報や虚偽情報の拡散を抑制するため、AIなどのテクノロジー活用に加え、コンテンツレビュワーも用いてコミュニティ規定に反する不適切な投稿を見つけ出し削除しています。

コンテンツレビュワーは日本語を含む、80以上の言語のコンテンツをチェックし、またコミュニティからの報告に対応しています。なお、国別・案件別の件数等は公開しておりません。また、ファクトチェックの必要性と重要性がさらに認識されるようになりました。ファクトチェックには専門性を必要とする一方で、財務的に成立することが難しいことも知られるようになりました。我々は、これをどのように育成、浸透、定着させていくのか、日本社会として問われていると認識しています。

【X】回答なし

【TikTok】プラットフォームを提供する立場として、昨年実施された参議院議員選挙に関連して以下のような難しさがあったと認識しており、課題解消や機能改善に向けて取り組んでいます。・ユーザーが投稿する内容において、事実と個人の主張や意見、誤解を招く情報を明確に線引きすることの難しさ・生成AIの発達に伴い、コンテンツモデレーションにおける真偽の判定に時間を要するケースが増加していること。

Q、今回の衆院選に向けて、去年の参院選の際には実施していなかった新たな対策はありますか

【Google】2026年の衆議院選挙では、選挙当日、投票を締め切った後には、東京と大阪に拠点を置く複数の放送局のライブ配信動画を一覧表示し、視聴者が選挙の夜の展開をYouTubeで視聴できるようにしました。

【LINEヤフー】各サービスが規定するガイドラインに基づいた対応を実施します。なお、前回の参院選同様、Yahoo!ニュースで提供している「ヤフコメ」、LINEオープンチャットにおいては、選挙期間中、投稿者に公職選挙法の注意文言を投稿前に掲載を行う等の対応を行っています。また、過去の選挙期間中では、Yahoo!ニュースで選挙特集ページを設け、Yahoo! JAPANトップページなどでより正確な情報の掲載・誘導を行っています。

【Meta】これまでの選挙を通じて得られた知見をもとにポリシーを変え、最新のポリシーを適用して対応します。

【X】世界中で行われる様々な選挙への対策で得られた知見を含め、常にアップデートしたポリシーを活用するほか、コミュニティーノート機能を継続的に改善し、衆院選に適用します。

【TikTok】TikTokは、去年7月末日付で、「情報流通プラットフォーム対処法」に基づく、大規模特定電子通信役務提供者（大規模プラットフォーム事業者）としての届出を完了しています。これにより、今回の衆議院議員選挙においては、同法に基づき受ける申告や報告について、従来のコミュニティガイドラインなどのガイドラインに基づく判断に加え、日本の法制度上の権利侵害に該当する可能性があるかという観点を踏まえた審査も行います。