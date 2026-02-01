現役引退を発表した柔道・角田夏実選手のすごさを、ライバルが証言しました。

代名詞の巴投げ(ともえなげ)を武器に2024年パリ五輪48キロ級金メダル、世界選手権3連覇(21年〜23年)など数々の輝かしい成績を残してきた角田選手。

その角田選手のすごさを語ったのは、2021年東京五輪女子52キロ級金メダリストの阿部詩選手。かつては同じ階級で競い合った阿部選手だからこそ知る、角田選手の強さが明かされます。

阿部選手は「今まで戦った中で一番強い」と角田選手を称します。「角田選手の間合いに入ってしまうと巴投げや関節技に吸い込まれてしまう。全神経を集中させて挑まないといけない相手」と語り、角田選手を「特殊なヘビみたい」と例えました。

この証言を聞いた角田選手は、「『ヘビみたい』と言われちょっと複雑」と苦笑いを浮かべます。しかし続けて、「姉が試合の前にLINEでアドバイスをくれていたが、は虫類好きなこともあり『ヘビのように行け！』と言われていた」というエピソードを披露。「それが忠実にできていたのかと思うと、(阿部選手の言葉に)うれしい部分もある」と笑顔を見せました。

また、角田選手は「私は特に巴投げのときに足の裏で相手を挟んだりコントロールしたりするので、すごく大事にしている。足の裏の筋肉がしっかり付いているぐらいまで鍛えた」と足の裏の重要性を語ります。

そして「巴投げで相手をコントロールする練習をすると、相手選手のおなかに“足の指形のあざ”ができると聞いた」と、その強靱(きょうじん)な足の裏にまつわる話を披露。『特殊なヘビ』と称されるゆえんにスタジオ陣は納得の表情を浮かべました。

