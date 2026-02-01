国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが1日、老衰のため死去した。84歳だった。小学館が発表した。落合さんの長男はメディアアーティスト・落合陽一氏（38）。

1942年1月8日生まれの落合さんは、長年にわたって激動する国際情勢や諜報の分野で独自の視点と綿密な取材に基づく鋭い分析を発信し続けた。活動は執筆だけにとどまらず、講演やメディア出演など多岐にわたった。1987年にはアサヒスーパードライの初代イメージキャラクターに就任。CMに出演しお茶の間にも強烈な印象を残した。

22年には長男・陽一氏との初の共著「予言された世界」を出版し話題を集めた。「狼たちへの伝言」「10年後の自分が見えるヤツ 1年後の自分も見えないヤツ」など著書の累計発行部数は2000万部超。世界を舞台に挑戦し続ける姿勢と骨太な言論は数多くの読者に多大な影響を与えた。

この日、陽一氏は自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、「父で、国際ジャーナリスト・作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）が、2026年2月1日 午前8時8分、老衰のため永眠いたしました（享年84）。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます」と投稿した。

通夜および葬儀・告別式は故人、遺族の意向により近親者のみで執り行われる。後日、故人を偲ぶ「お別れの会」が開かれる予定で、詳細が決まり次第改めて発表される。