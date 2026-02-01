お笑い芸人のケンドーコバヤシが、1月31日に放送された特別番組『ケンドーコバヤシの重大発表!』（CSフジテレビONE）で、結婚と第1子誕生を報告した。

「お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー!さんとタイのバンコクを訪れたケンコバさんは『重大発表をする』と引っ張り続け、ロケの最後に、じつは2025年8月に結婚しており、さらにロケの4日前に第1子が誕生したと話しました。お相手は、かねてより交際が取りざたされてきた一般人女性です。

ケンコバさんは、芸風のひとつに“ハードな下ネタ”があるだけに、独身を謳歌している芸人の代表格として知られていましたが、このたび53歳にして結婚し、さらにパパとなりました」（スポーツ紙記者）

このところ、40代から50代のお笑い芸人の結婚ラッシュが続いている。

「53歳の錦鯉・長谷川雅紀さんは2025年1月1日の生放送『新春!爆笑ヒットパレード2025』（フジテレビ系）内で、一般人女性と8年の交際を経て2024年8月に結婚したと明かしました。49歳のバイきんぐ・小峠英二さんも2025年6月、一般人女性との結婚を発表しています。小峠さんとケンコバさんは独身芸人同士で、プライベートでも親交がありました。このほか2023年1月には46歳のアンガールズ・田中卓志さん、2020年10月には50歳の岡村隆史さんの結婚発表も話題となりました」（同前）

Xでは、残る大物独身芸人として、

《ケンコバさんおめでとうございます!今田耕司さんのコメント見たい!永遠の独身でいて下さい!》

《大変おめでたい…けど今田耕司さん的にはさらなる絶望?》

《俺はケンコバと同じ種類だからと思ってたのに…久々にショックな結婚報告だったよあ、まだ今田耕司がいるか》

と、現在59歳にして、3月には60歳の“還暦”を迎える、今田耕司を絡めた声が多い。

「今田さんは2025年7月18日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、独身である理由に触れ、結婚によって流れが変わってしまうのがイヤだったため、仕事を優先させたと語っています。さらに今田さんは“キレイ好き”であり、掃除をはじめ、家事全般を自分でこなしてしまう点なども、結婚が遠ざかった理由とされています」（前出・スポーツ紙記者）

ケンコバまでもが既婚者となったいま、独身を貫く今田に心境の変化が訪れるか、気になるところだ。