¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û²óÉü½çÄ´¤Î¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬³«ËëÆóÎÝ¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤â±þÂÐ¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Îµ¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥ä»á¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ë±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¡£½Ñ¸å¤Î²óÉü¤Ï½çÄ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Öº£½Õ¤ÎÄ´À°¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï³«ËëÀï½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÆóÎÝÉôÌç¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ù£Á£Ò£Ä£Â£Á£Ò£Ë£Å£Ò¡×¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¡¢Ãæ·ø¡¢º¸Íã¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼çÎÏ¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ·ø¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÎÝ¸õÊä¤Ïº£µ¨¤¬¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡á¶â×ÂÀ®¡Ë¤ä¥í¥Ï¥¹¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤é¤¬¸õÊä¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ëµ±¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÆóÎÝÁè¤¤¤ÏºÆ¤Óº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£