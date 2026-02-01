昨季、遊撃手に転向しゴールドグラブ賞の最終候補にも選出

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は31日（日本時間2月1日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加した。地元メディアに対し、キャリアの残りを遊撃手としてプレーする意向を明言。「100％できると確信している」と自信を覗かせた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏が自身のX（旧ツイッター）で伝えたもので、ベッツは同氏に対し「キャリアの残りをドジャースの遊撃手としてプレーするのが目標」と語ったという。ベッツは昨季、32歳で守備負担の大きい遊撃手に本格転向。同氏は「ここ数シーズンの野球界で最も驚くべき成長の1つ」と称賛している。

今後も遊撃を守り続けたいかと問われたベッツは「はい、100％できると確信しています」と即答。「この年齢になると当然ながら動きが鈍くなったりもしますが、トレーニングも、成功するために必要なことは何でもやります」と力を込めた。「体重が230ポンド（約104キロ）あれば自由に動けないけれど、その心配をする必要はありません」と、コンディション維持にも自信を見せた。

昨季は遊撃手部門でゴールドグラブ賞の最終候補に選出された。受賞こそ逃したが、守備の名手としての評価を確立しつつある。「もちろん。毎年狙っているよ。昨年もいい線に行ったと思うので、今年は受賞したいと思います」と、外野手に続く“勲章”獲得へ意欲を燃やした。

ベッツは1月中旬、ドジャースとの契約が切れる2032年シーズンをもって現役を引退する意向を明かしたばかり。40歳で迎えるラストシーズンまで、遊撃のポジションにこだわり続けるつもりだ。（Full-Count編集部）