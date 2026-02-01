櫻坂46守屋麗奈&山崎天、写真集「櫻撮」発売記念YouTube生配信決定
【モデルプレス＝2026/02/01】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より
今回、生配信に出演するのは2期生の仲良しメンバー守屋麗奈と山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）。また、配信日限定で特典ポスターつきの写真集が発売されることも決定。絵柄の詳細などは後日解禁される予定だ。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
◆守屋麗奈＆山崎天、生配信決定
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
【Not Sponsored 記事】