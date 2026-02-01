体が汚れやせた野良猫…放っておけずそのまま保護して…。2年前の出会いを振り返ったお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は8万7000回を超え「優しくて素敵な人達と出会えて家族になれてよかったね」「安心できる場所が見つかってよかった」「凄く綺麗になったね！本当は、甘えん坊なんやね」といったコメントが集まっています。

【動画：犬の散歩中、ボロボロの野良猫を発見→保護して『２年』が経過すると…涙が止まらない『軌跡』】

「放っておけない」運命の出会い

TikTokアカウント「おぴとおちゃおちゃ」に投稿されたのは、弱っていた猫ちゃんが投稿者さんと出会い家猫になるまでのお話です。2年前、投稿者さんは愛犬「福丸」ちゃんのお散歩中に、目やにや鼻水でひどく汚れた猫の「朔」ちゃんを見かけたそうです。声をかけると少しだけ近づいてきてくれた朔ちゃん。後日再会した際、投稿者さんは迷わず朔ちゃんを抱き上げ、保護して連れ帰ったといいます。

簡単に保護できたことで「抵抗する力も残っていないのでは」と心配した投稿者さんでしたが、家についてすぐ、ごはんをもりもり食べる姿を見て「この子は大丈夫、元気になる！」と確信したそうです。動物病院で診てもらったところ、大きな病気はなく、少しずつ体調を取り戻していったのだそう。

不安を裏切る愛らしさ

保護したときは、懐いてくれないかもしれないと投稿者さんは思っていたそうですが、とても人懐っこかった朔ちゃん。なでなでされるとうれしそうな表情になり、毛布をフミフミとする姿もとても愛らしい！

生きていてくれてありがとう

犬と猫で相性が気になるところですが、朔ちゃんは福丸ちゃんに動じず、リビングで普通に生活をし始めたそうです。今では赤ちゃんに対してもお姉ちゃんとして接しているといいます。出会った頃を振り返り投稿者さんは朔ちゃんに「生きていてくれてありがとう」と真っ直ぐな想いを伝えています。これからも投稿者さんご家族と一緒に、たくさんの幸せを重ねていってほしいですね。

投稿には「どんどん綺麗になってるね！ありがとう優しい人たちに出会えてあなたはシンデレラだね」「今まで1人で頑張ってきて良かったね」「嬉しくて嬉しくて、ふみふみしちゃうね。優しい人に巡り合って良かった！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「おぴとおちゃおちゃ」では、朔ちゃんと福丸ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「おぴとおちゃおちゃ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。