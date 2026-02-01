広瀬すず、主演女優賞受賞 二階堂ふみとの共演回顧「凍るようなビシッとした空気になって」【第47回ヨコハマ国際映画祭】
【モデルプレス＝2026/02/01】「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式が2月1日、神奈川・横浜市内にて開催。「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」で主演女優賞を受賞した広瀬すずが出席した。
【写真】広瀬すず、個性派ドレス着こなす
広瀬は「現代よりは時代を生き抜いた女性たちを演じさせていただくことがとても多くて、本当に刺激的な、自分にとってもすごく大切な作品にたくさん出会う年でした」とコメント。「ゆきてかへらぬ」については「すごく繊細な三角関係の話だった」と話し、「自由に遠慮なくやらせてもらえた」と語った。
また「遠い山なみの光」で共演した二階堂ふみについて「すごかったです」と口にした広瀬。「お芝居以外ではすごく穏やかな時間を一緒に過ごさせていただいたんですけれども、カメラの前に立つと空気が変わって、凍るようなビシッとした空気になって」と撮影を回顧。「とても刺激を多く受けた」「自分にとって大きな作品になった」と振り返った。
ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から開催されている映画祭。映画ファン自らが自由に発想した“映画ファンのための映画祭”である。この日は広瀬のほか、主演男優賞を受賞した吉沢亮、助演女優賞を受賞した伊東蒼、助演男優賞を受賞した田中泯らが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】広瀬すず、個性派ドレス着こなす
◆広瀬すず、二階堂ふみとの共演回顧
広瀬は「現代よりは時代を生き抜いた女性たちを演じさせていただくことがとても多くて、本当に刺激的な、自分にとってもすごく大切な作品にたくさん出会う年でした」とコメント。「ゆきてかへらぬ」については「すごく繊細な三角関係の話だった」と話し、「自由に遠慮なくやらせてもらえた」と語った。
◆「第47回ヨコハマ映画祭」
ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から開催されている映画祭。映画ファン自らが自由に発想した“映画ファンのための映画祭”である。この日は広瀬のほか、主演男優賞を受賞した吉沢亮、助演女優賞を受賞した伊東蒼、助演男優賞を受賞した田中泯らが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】