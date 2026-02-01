「ひと癖が可愛い！」【しまむら】大人が挑戦しやすい♡「フリルアイテム」

冬コーデの地味見えを回避するなら、一点投入で華やかに決まるフリルアイテムを盛り込んでみて。今回は、ひと癖あるデザインが可愛い【しまむら】のトップスとパンツをピックアップ。程よい甘さがありながら、上品な素材や色味で大人もトライしやすそうです。どちらもまさかの1,000円台なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

モノトーンコーデが垢抜ける袖フリルトップス

【しまむら】「ソデフリルトップス」\1,419（税込）

ふわっと広がる袖のフリルが、フェミニンなムードを醸し出すトップス。シックなモノトーンカラーで甘くなりすぎないため、大人世代も挑戦しやすい一着です。カーディガンやワンピースのインナーにすると、袖口から見えるフリルがコーデのアクセントになりそう。@aiii__13kさんも「可愛すぎる」と絶賛しています。

足元まで可愛く見せるフリルデザインのパンツ

【しまむら】「ベロアフリルパンツ」\1,419（税込）

@aiii__13kさんが「ひと癖可愛い」と紹介するフリルパンツ。裾のフリルがコーデに程よい甘さをプラスしてくれます。リュクスなムードをまとったブラックと、深みがあって上品なブラウンも展開。光沢のあるベロア素材で、甘さ控えめに取り入れられるのが魅力です。モノトーンカラーで統一すれば、洗練されたコーデに。

