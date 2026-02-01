温浴施設「おふろcafe」が、「リラックマ」とコラボレーションした「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」を、4月5日まで全13店舗で開催している。好評を受け、2月からは限定ノベルティの配布や、リラックマが登場する1日店長イベント、コラボカフェエリアの設置などが実施される。

人気コラボ！リラックマ × おふろcafe『おふろあがりのごゆるりタイム 2026』に新展開

前回好評につき第2弾となる今回は、リラックマの人気デザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA」の世界感で、浴室や館内の装飾や、コラボメニューで楽しめる。

2月2日（月）からは、コラボメニューやコラボグッズを税込1000円以上購入すると、館内で楽しめる「ごゆるりBINGOカード」がもらえるノベルティが追加される。カードには、“マッサージチェアにちょこんとすわる”など、施設内での過ごし方にちなんだミッションが記載され、おふろcafeをより満喫できる内容となっている。対象は計12店舗で、数量限定。



さらに、2月2日からは「おふろcafe utatane」（さいたま市）にリラックマコラボカフェエリアが登場する。

おふろcafe「ごゆるりBINGOカード」プレゼント

また、2月8日（日）には「おふろcafe utatane」（さいたま市）でお昼12時から、「おふろcafe ハレニワの湯」（熊谷市）で午後4時から、リラックマが1日店長として登場するイベントを開催する。館内でのフリー撮影タイムやクイズコーナーのほか、コラボグッズを税込3000円以上購入すると撮影タイム（各会場先着10組）が実施される。

リラックマ1日店長イベントをutatane、ハレニワの湯で開催

期間中はこのほか、サウナハット姿のリラックマを描いたフォトスポットの設置や、リラックマ・コリラックマ・キイロイトリをイメージしたオリジナル入浴剤が楽しめる。またコラボメニューには、「ごゆるりみんなでおふろなパンシチュー」（1880円）や「リラックマのてりたまバーガー」（1780円）、「おふろでのんびりキイロイトリのクリームオムライス」（1480円）などが登場している。

リラックマ × おふろcafe オリジナルフォトスポット

リラックマ × おふろcafe オリジナル入浴剤

リラックマ × おふろcafe コラボメニュー

オリジナルグッズは、書き下ろしのオリジナルアートを使用した「ランダム アクリルキーホルダー」（各680円）や「手ぬぐい」（1280円）、2月2日（月）からは「おふろトートバッグ」（2580円）や「マフラータオル」（2480円）など風呂やサウナで使えるアイテムがお目見えする。

リラックマ × おふろcafe コラボグッズ

おふろcafeとリラックマのコラボレーションイベント「おふろあがりのごゆるりタイム 2026」は、1月9日（金）から4月5日（日）まで、おふろcafeの全13店舗で開催。実施内容は店舗によって異なり、詳細は各店舗の公式サイトなどで案内されている。価格は税込み。