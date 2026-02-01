国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さん死去　８４歳　老衰のため　アサヒスーパードライの初代イメージキャラクター　息子は落合陽一氏

国際ジャーナリストで作家の落合信彦（おちあい・のぶひこ）さんが１日午前８時８分、老衰のため、死去した。８４歳だった。小学館が１日、発表した。通夜、葬儀・告別式は故人の遺志および遺族の意向で近親者のみで執り行う。

落合さんは１９４２年１月８日、東京都生まれ。米オルブライト大学、テンプル大学大学院で国際政治学を専攻した。オイルビジネスに従事した後、ジャーナリストに転身。激動する国際情勢やインテリジェンス（諜報）の分野で、独自の視点と綿密な取材にもとづく鋭い分析を発信し続けた。１９８７年にはアサヒスーパードライの初代イメージキャラクターに就任。「飲むほどにＤＲＹ。辛口、生。」のキャッチコピーで強烈な印象を残した。

「狼たちへの伝言」「決定版 二〇三九年の真実」「そして、アメリカは消える」など著書の総発行部数は２０００万部を超える。世界を舞台に挑戦し続ける姿勢と、骨太な言論は、当時の若者に勇気と多大な影響を与えた。

息子はメディアアーティストの落合陽一氏。後日、お別れの会を予定している。