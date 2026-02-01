【ヨコハマ映画祭】李相日監督、7部門席巻に喜び「『国宝』祭り」
映画『国宝』の李相日監督が、『第47回ヨコハマ映画祭』監督賞に輝き、神奈川・関内ホールで行われた表彰式に出席した。
【写真多数】『第47回ヨコハマ映画祭』 映画『国宝』主演の吉沢亮が喜びのスピーチ
「新潟で生まれて、横浜で育ちました」という李相日監督は、「非常になじみのある場所に、こういった形で戻れてうれしいです」と喜びを語る。「この作品をつくることはものすごくハードルが高かった」といい、「映画が公開される前の、完成披露の場で『この映画は総力戦だった』ということをお話ししたんですが、吉沢（亮）君を含め俳優、スタッフ、みなさん一人ひとりが信頼し合い、“絶対に日本映画にとってベンチマークとなる作品をつくるんだ”という意識の塊が押し上げてくれた」と振り返った。
今年の『ヨコハマ映画祭』では、『国宝』が監督賞のほか、作品賞、主演男優賞、助演男優賞、脚本賞、審査員特別賞、特別大賞を受賞。7部門を席巻し、審査員から「李相日祭り」と称賛の声が。李相日監督はそれを受けて、自身の名前ではなく「“『国宝』祭り”に」と恐縮しながら訂正。吉沢をはじめ多くの関係者がステージに集まり、「この場で喜びを共有できることを非常にうれしく思います」と改めて喜びを語った。
壮大なスケールで描かれている原作小説の『国宝』。映画では全貌が収まりきっていないことについて、MCから「『国宝』の完全版を作ってくれないかという声もある」と李相日監督に振ると、「どなたかが継承していただければ…」と苦笑い。「本当に出し尽くしたんです」と話していた。
■『第47回ヨコハマ映画祭』各賞
作品賞：『国宝』
監督賞：李相日『国宝』
新人監督賞：団塚唯我『見はらし世代』
脚本賞：奥寺佐渡子『国宝』
撮影賞：月永雄太『旅と日々』『夏の砂の上』『海辺へ行く道』
主演女優賞：広瀬すず『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』、横浜流星『正体』
助演女優賞：河合優実『旅と日々』『敵』『悪い夏』『ルノワール』
伊東蒼：『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』
助演男優賞：田中泯『国宝』
最優秀新人賞：黒崎煌代『見はらし世代』『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』、高田万作『旅と日々』『もういちどみつめる』、林裕太『愚か者の身分』『君の顔では泣けない』
審査員特別賞：四代目 中村鴈治郎『国宝』
特別大賞：種田陽平『国宝』
