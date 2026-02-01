【きょうから】「鳥貴族」年間フェア第4弾 期間限定メニュー9品＆SEVENTEENメンバーから好評だったスープを活かした『鶏塩玉子ラーメン』はグランドメニューに
エターナルホスピタリティグループが展開する焼鳥屋「鳥貴族」はきょう1日から、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾を開催する。
【写真】約15年ぶりに復刻した“赤ウインナーメニュー”
同店は、昨年5月1日に40周年を迎えた感謝を伝えるべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じて期間限定メニューを展開。思い出のメニューや人気が高かったメニューなどを、さらにおいしくするための調理法や国産食材の使用など、令和版にバージョンアップし復刻する。
過去に期間限定メニューで人気を博した希少部位「まつば」を使った『骨付きV（ぶい）チキンだし味』を数量限定で提供するほか、創業当時の味付けを再現した『チキンマリネ』、国産うずら卵を使用した『いとこ串』など、期間限定メニュー全9品が登場する。また、グランドメニューとして新たに『鶏塩玉子ラーメン』の提供を開始する。期間限定メニューは3月31日までの販売。
■『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第4弾 期間限定メニュー
『骨付きVチキンだし味』
骨付きVチキンは「まつば」と呼ばれる鶏の鎖骨部分で、骨付き肉の旨みとほどよい脂身がありとてもおいしく、1羽から1個しか取れない希少な部位。前回好評だった「だし味」を16万食限定で復刻。北海道産真昆布と枕崎の鰹節の一番だしをベースとした醤油ダレに漬け込み、カラッと揚げた。
『チキンマリネ』
創業当時の人気メニュー。創業時は、ひね鶏のむね肉を使用していたが、令和版ではもも肉を使用。当時の味をイメージし、ピリッとした辛みのある中華ドレッシングで味付けした、箸が進む一品。
『いとこ串たれ』
国産うずら卵と鶏もも肉を秘伝のタレで焼き上げた。秘伝のタレで香ばしく焼いた、しっとりやわらかなうずら卵となっている。
『いとこ串塩』
国産うずら卵と鶏もも肉を岩塩で焼き上げた。今回が初登場となる塩焼きは、岩塩を使うことでうずら卵ともも肉の素材のうま味を引き立てている。
『赤ウインナーエッグ』
約15年ぶりに赤ウインナーメニューを復刻。令和版は人気の赤ウインナーを増量し、目玉焼きをトッピングしたボリューム満点の逸品に仕上げた。
『ピスタチオラテ』
ローストしたピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいが楽しめる。優しい甘さと口の中に広がるピスタチオの味わいがクセになる、デザートとしてもおすすめのドリンク。
『にごり杏露酒ウーロン』
うらごしの完熟あんず果肉をつかったぜいたくな杏露酒をウーロン茶で割った。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りを楽しめる。
『にごり杏露酒オレンジ』
うらごしの完熟あんず果肉をつかった贅沢な杏露酒をオレンジジュースで割った。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りを楽しめる。
『にごり杏露酒ソーダ』
うらごしの完熟あんず果肉をつかったぜいたくな杏露酒をソーダで割った。あんずの果肉感、そして広がるフルーティーな香りを楽しめる。
■グランドメニュー 新商品
『鶏塩玉子ラーメン』
世界を舞台に活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」のメンバーから好評を得た商品のスープを活かし、新商品としてラーメンを開発。鶏ガラをベースに昆布と野菜の旨味をバランス良く合わせ、にんにく・生姜・胡椒・ごま油を効かせたスープに温泉玉子をトッピングした。国産小麦を使用した麺との相性も抜群で、シメにピッタリの一杯。
