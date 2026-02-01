Netflix視聴者に支持される綾野剛、主演＆出演作が同時ランクイン
動画配信サービス「Netflix」が発表している週間視聴ランキング。1月の日本の週間視聴ランキングを振り返ると、綾野剛が主演・出演した作品が立て続けにランキング上位へ食い込んでいた。Netflix利用者の間で綾野作品への支持が厚いことがうかがえる。
【画像】直近の週間ランキングTOP10
1月5日〜11日週で、綾野主演の映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』（2025年）が初登場1位を獲得。2週連続で首位を維持した。
さらに3週目（1月19日〜25日）も3位にランクイン。同週の2位には、綾野がメインキャストとして出演する映画『愚か者の身分』が初登場していた。ランキング上位に綾野の出演作が並ぶ結果となった。
綾野は、Netflix作品への出演も多い。社会派ドラマ『新聞記者』（22年）では村上真一役を演じ、実写化が話題となった『幽☆遊☆白書』（23年）では戸愚呂弟役として強烈なインパクトを残した。さらに、豊川悦司とダブル主演を務めた『地面師たち』（24年）は、グローバルの週間ランキング（非英語部門）で最高2位（2024年8月12日〜18日）まで上昇し、海外でも高い注目を集めた。
今後もNetflixで、綾野の出演作がどんな反響を呼ぶのか、気になるところだ。
