◇バレーボール エムットpresents SVリーグ男子オールスターゲーム（2026年2月1日 ジーライオンアリーナ神戸）

水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEAM TAITO」と、宮浦健人（名古屋）が主将の「TEAM KENTO」の3セットマッチ（第2セットは15点制）で行われ、3―0で「TEAM KENTO」が勝利した。オールスターゲームでは過去最多の9342人が来場した。

高橋藍（サントリー）は第1セットからスタメンで出場。ハローキティがプリントされたオールスターユニフォームを着用し、スパイクを決めるなど、観客を沸かせた。

第2セットはルーレットでルールが変更され、チーム全員がコートに入る「全員バレー」や清水邦広（大阪B）が両チームのサーブを打つ「レジェンドサーブ」など、オールスターならではの企画でプレーした。

第3セットは各所属チームのユニフォームに着替えての“真剣勝負”。ゲーム途中では、高橋藍から相手チームの西本圭吾（広島）に「左で打てや」のムチャぶりも飛び出し、会場は大盛り上がりとなった。

MVPには第1セットから大活躍し、第3セットは「TEAM TAITO」に“FA”した西田有志（大阪B）が選出された。