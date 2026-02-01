64歳・藤あや子、体をピンと伸ばした頭立ちのポーズにファン驚がく「凄すぎてカッコイイ！」「なかなか真似出来ない」 14年ヨガに通い体作り
歌手の藤あや子（64）が1月31日、自身のブログを更新。14年続けているヨガでの逆立ちポーズを披露した。
【写真】「凄すぎてカッコイイ！」14年ヨガに通う64歳藤あや子の頭立ちポーズ
藤は「新年を迎えてから早1ヶ月！忙しいひと月を過ごしました」と、華麗な衣装をまとったステージショットを公開。続けて、「来月からもう2月 体調を整えるためにも日頃のルーティンは欠かせません」と明かし、「始めてから14年目のヨガは週4日レッスン」と、ヨガでの頭立ちのポーズ・シルシャーサナをする姿を披露した。
また、「キックボクシング パーソナルレッスンは月3回」通っているといい、豪快に蹴りを入れるレッスン中の姿も公開。「昨日もレッスンしたので心地良い筋肉痛です」とストイックにレッスンに励む様子を伝えた。
「長く歌い続けるために始めたレッスンばかりですが今では歯磨きするかのように当たり前の日常になりました」と話す藤は、「何事も続けることって大事ですね 皆さんも寒さを乗り越えるためにも身体作りをしましょうね」と呼びかけている。
コメント欄には、「素晴らしい 職業とはいえなかなか真似出来ないですよ」「スタイルバツグン カッコいいですね〜」「凄すぎてカッコイイ！」「継続は力なりですね!!」「素晴らしい〜続ける事も努力があってこそ」などの声が寄せられている。
