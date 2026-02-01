安田美沙子、“兄嫁”との関係を告白 「揉めたやろ？」の声
タレントの安田美沙子が、2月1日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演した。
【写真】『上沼・高田のクギズケ！』に出演した安田美沙子
嫁姑をめぐるトークに絡み、安田が夫家族に混ざった集合ショットが紹介された。安田と夫、子どもたちが、夫の家族に混じり、誕生日を祝う光景だった。
安田は「（写真の場所は）後ろですね、やっぱり。私の前が主人で、主人の横が義理のお母さんで、その反対が兄家族」と説明し、「前の方には行けないです、やっぱり」とコメント。上沼恵美子は「謙虚なのねぇ」とほめた。
料理について、安田が「これは兄嫁と一緒に作りました」と言うと、上沼は「揉めたやろ？」とツッコミ。対して、安田は「兄嫁は（料理が）上手ですし、お酒もすごい飲むんで、一緒にずっと飲んでます」と強調。「兄嫁のこと好き？」と聞かれ、「大好きです！」「ほんまにめっちゃ仲いいです！」とトーンを上げた。上沼は「これからはわからへん」とニヤッとしていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
