東京女子プロレスは1月31日、東京・新宿FACEで「第6回“ふたりはプリンセス”Max Heartトーナメント」を開催した。タッグトーナメント準決勝2試合が行われ、瑞希＆高見汐珠が2024年覇者のでいじーもんきー（鈴芽＆遠藤有栖）を破る殊勲の星を挙げ、決勝戦（2月14日、後楽園ホール）でプリンセスタッグ王者組のOber Eats（上福ゆき＆上原わかな）と対戦する。

もともと瑞希組は正式なタッグチームではなく、高見はまだキャリア2年弱。トーナメント開幕前、決して下馬評は高くはなかった。だが、始まってみれば、1回戦でキラ・サマー＆七瀬千花、2回戦で愛野ユキ＆風城ハルを下して準決勝進出。この日のセミファイナルで、でじもんと激突した。でじもんは元プリンセスタッグ王者組で2年前の優勝チームとあって、その壁は高いものと思われた。

開始早々、瑞希が高見に誤爆すると、でじもんは持ち前のスピードで優位に進めていく。遠藤と高見がドロップキックの打ち合いに。高見が鈴芽に反転式ミサイルキックを叩き込むと、鈴芽のミカヅキ流星群は自爆。それでも鈴芽はコーナーを利したフェースクラッシャーを高見に見舞った。遠藤がキャメルクラッチも、瑞希はクロス・フェースロックで反撃。遠藤の什（じゅう）の掟を回避した瑞希はクロス・フェースロック。でじもんの合体攻撃を阻止した瑞希は鈴芽にフットスタンプ。遠藤が瑞希にスーパーキックも2発目は捕獲され、高見が変型コルバタ。瑞希が遠藤に投げ捨てキューティースペシャルから、正調のキューティースペシャルにつないで3カウントを奪い決勝進出を決めた。

続くメインイベントではOber Eatsとマックス・ジ・インペイラー＆原宿ぽむが対戦。Ober Eatsは昨年1月25日、所も同じ新宿FACEでのタッグトーナメント準決勝でぽむペイラーに敗れており、この一戦が雪辱戦となった。

開始間もなく、インペイラーは原宿を抱え上げて場外のOber Eatsに投げつけた。上福組は原宿を合体式の複合関節技で締め上げた。原宿が上原にすね蹴り、ドロップキック。インペイラーはセントーンから上原の髪をつかんでぶん投げた。上福がビッグブーツを連打するも、インペイラーはショートレンジのラリアット一閃。上福ドロップキックを叩き込めば、インペイラーはスピア。上福が原宿に雪崩式ブレーンバスターもカット。ぽむペイラーは合体式のラフォーレ原宿＆キャノンボールも上福が回避。上福が原宿に逆フェイマサー、上原がスシ・トルネードでインペイラーを排除。上福がビッグブーツから、ダイビング・フェイマサーを見舞って原宿を仕留めた。

これらの結果により、決勝戦の組み合わせは瑞希＆高見vs上福＆上原に決定。瑞希組がリングに上がると、上福は「さすが瑞希さん。ここまで当たり前のようにケロっといますね。ガキは意外だったわ。私、デビュー戦の相手が後楽園で瑞希さんだったんですけど、ここまで強くなりました。だから久しぶりに瑞希さんと戦えるのがうれしいし、後楽園で全力出します。ガキはおまけで来い」、上原は「私たちは今こんなにボロボロなのに、 2人はすごい涼しい顔してて悔しいから、タッグトーナメント、私たちが絶対に勝ちます！」と宣言。

高見は「正直、自分でもタッグトーナメントが決まったときに、ここまで来るって想像してなかったんですけど、今ここまで頑張ってこれたから。今の汐珠は私たちが優勝する未来が見えています」、瑞希は「私も汐珠とここまで上がってこれるって正直思ってなかったけど、奇跡が起きたんじゃなくて、2人で起こして、ここまで上がってきたって思ってるから。せっかくなら汐珠と優勝したいし、優勝したらそのベルトをかっさらっていく」と一歩も引かず。

バックステージで瑞希は「正直めっちゃびっくりしてるし…。でも汐珠の頑張りに引っ張られた部分あるし。一人じゃ無理やん。2人でここまで奇跡を起こして上がってこれたから、もう一緒に優勝したい」、高見は「汐珠も1回戦勝てたときから、え？って。もちろん勝つ気でいくけど、次、次も、え？って気持ちで。本当に今がちょっと正直夢みたいで。みんなここに来たかったわけで、そんなところに今立てることになったので、もちろん優勝します！」とキッパリ。

タッグ王者として初Vを目指す上福は「去年、ここでマックスとぽむに負けて。ここで私たちもいろんな意味で勢いは止まっちゃいけないなんて思ったから、怖かったけど頑張ったよね。個人的にタッグのベルトって、瑞希さんがめっちゃ持ってるイメージで、瑞希さんだから正直震える。なんかいとも簡単にいろんな人をぶっ飛ばしていった瑞希さんだし、何より私はデビュー戦の相手なので。初めての女で、初めて負けた相手も瑞希さんで、しかもin後楽園っていうシチュエーション型で攻められてる感じがあって。ちょっとメンタルがアレなんだけど、横にいるのがクソガキなんで。あのガキをどうにかねじ伏せて頑張ればいいんじゃないの？と思いつつ、もう知らない！ 明日のことだって考えて生きらんないのに、2月のことなんて考えて生きていけるわけないじゃん。好きに頑張ってやりますわ」、上原は「瑞希さんはそれこそ本当に歴もすごい離れてて、大先輩中の大先輩だし。汐珠ちゃんは、初めて出てきた後輩なんですよ。だから負けてらんない！」と意気込んだ。

▽トーナメント準決勝無制限1本

鈴芽、●遠藤有栖（13分16秒 キューティースペシャル）瑞希○、高見汐珠

マックス・ジ・インペイラー、●原宿ぽむ（13分29秒 片エビ固め）上福ゆき○、上原わかな

※ダイビング・フェイマサー